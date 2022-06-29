İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid , 13 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada İstanbul 'da bulunan İsrail vatandaşlarına "Derhal ülkeden ayrılınö diyerek uyarıda bulundu. Lapid'in açıklamalarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon başlattı. İsrailli vatandaşlara yönelik terör saldırısı hazırlığı yaptığı değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında terör ekipleri 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplamda gözaltına alınan 7 şüphelinin kaldığı tespit edilen Beyoğlu 'ndaki bir otel ile Beylikdüzü 'ndeki bir evde arama yapıldı. Aramalarda 3 adet tabanca, 3 adet susturucu, 2 lazer, 6 sahte pasaport ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da suikast hazırlığındaki 7 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.