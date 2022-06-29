İstanbul'da suikast hazırlığındaki 7 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da suikast hazırlığındaki 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

29.06.2022 14:54
İstanbul'da suikast hazırlığındaki 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

TÜRKİYE'de yaşayan İsrail vatandaşlarına yönelik suikast hazırlığındayken gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

TÜRKİYE'de yaşayan İsrail vatandaşlarına yönelik suikast hazırlığındayken gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 13 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada İstanbul'da bulunan İsrail vatandaşlarına "Derhal ülkeden ayrılınö diyerek uyarıda bulundu. Lapid'in açıklamalarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon başlattı. İsrailli vatandaşlara yönelik terör saldırısı hazırlığı yaptığı değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında terör ekipleri 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplamda gözaltına alınan 7 şüphelinin kaldığı tespit edilen Beyoğlu'ndaki bir otel ile Beylikdüzü'ndeki bir evde arama yapıldı. Aramalarda 3 adet tabanca, 3 adet susturucu, 2 lazer, 6 sahte pasaport ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


YORUMLAR
500
İstanbul'da İsraillilere yönelik eylem hazırlığında bulunan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi İstanbul'da İsraillilere yönelik eylem hazırlığında bulunan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da suikast hazırlığındaki 7 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:47 Asgari ücrete ara zammın belirleneceği toplantı için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri masaya oturdu
14:46 Haydar Can'ı katleden sanıklar için mahkeme kemik yaşı tespiti istedi! 18'den büyük çıkarlarsa müebbet hapis alacaklar
14:43 Birlikte yaşadığı kadının 2 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunup eziyet eden şahsa 41 yıl 6 ay hapis cezası verildi! Anne de ceza aldı
14:35 Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu anlaşıldı
14:31 Eski eşinin yayınladığı videoyla tepkilerin odağına gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, partisinden istifa etti
14:23 "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" açıklaması yapan Melih Gökçek ilk kez konuştu: Demek ki trollenebiliyorum
14:22 Nihat Doğan, yıllar önce neden Orhan Gencebay'a küstüğünü anlattı: Benim yerime Volkan Konak'ı seçti
14:16 Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Havalimanlarındaki personel eksikliği sebebiyle Türkiye'den geçici personel alınmasına imkan veriyoruz
14:08 Bağcılar'da korkunç ölüm: Parktan dönerken dedesinin elini bırakıp koşan 3 yaşındaki Emirhan, çöp kamyonunun altında kalıp hayatını kaybetti
13:39 NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson'ın şakalaşması damga vurdu! Johnson'ın Erdoğan'a "Çok güzelsin" sözlerine karşılık gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 14:59:23. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da suikast hazırlığındaki 7 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement