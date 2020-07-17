İstanbul'da sünnet düğününde kurallar unutulunca muhtar adayı maske dağıttı - Son Dakika

İstanbul'da sünnet düğününde kurallar unutulunca muhtar adayı maske dağıttı

İstanbul'da sünnet düğününde kurallar unutulunca muhtar adayı maske dağıttı Kağıthane'de sünnet düğününde vatandaşlar ne maske taktı ne de sosyal mesafeye uydu Muhtar adayı Ender Kaya vatandaşlara tek tek maske dağıttı Kağıthane'de sokak ortasında düzenlenen sünnet düğününde sosyal mesafe...

İstanbul'da sünnet düğününde kurallar unutulunca muhtar adayı maske dağıttı

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Kağıthane'de sünnet düğününde vatandaşlar ne maske taktı ne de sosyal mesafeye uydu

Muhtar adayı Ender Kaya vatandaşlara tek tek maske dağıttı

İSTANBUL - Kağıthane'de sokak ortasında düzenlenen sünnet düğününde sosyal mesafe kuralları unutulunca devreye Telsiz Mahallesi Muhtar Adayı Ender Kaya girdi. Vatandaşlara tek tek dezanfektan sıkan Kaya, maske dağıtarak sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Kağıthane Telsizler Mahallesi Canan Sokak'ta geçtiğimiz günlerde vatandaşlar düğün eğlencesi adı altında bir araya gelmişti. Yüzlerce vatandaş iğne atsan yere düşmeyecek ortamda ne maske takmış ne de sosyal mesafe kurallarına uymuştu. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim. Daha düşük vaka sayıları; daha düşük yoğunluğa, daha az temasa bağlı. [İğneli Uyarı]" açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Koca uyardı muhtar adayı maske dağıttı

Bakan Koca'nın uyardığı sokakta bu kez de sünnet düğünü düzenledi. Ne maske takan ne de sosyal mesafeye uyan vatandaşlar "pes" dedirtti. Risk grubunda olan yaşlılar ve çocukların da sıkça bulunduğu ortamda durumdan rahatsız olan Kağıthane Telsizler Mahallesi Muhtar Adayı Ender Kaya, vatandaşlara tek tek maske taktı. Maskeleri takarak eğlenmelerini söyleyen Kaya, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 09:19 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da sünnet düğününde kurallar unutulunca muhtar adayı maske dağıttı - Son Dakika
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