İstanbul'da Süper Ay kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da Süper Ay kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

İstanbul'da Süper Ay kartpostallık görüntüler oluşturdu

6 saat önce

Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı Süper Ay, İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da Süper Ay kartpostallık görüntüler oluşturdu, System.String[]

Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı Süper Ay, İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Dünya'ya en yakın konuma gelen Ay seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu. Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya'ya en yakın olduğu noktada dev ve parlak bir küre gibi beliriyor ve buna Süper Ay deniyor. Bugün dünyanın pek çok bölgesinden görülebilen Süper Ay, İstanbul semalarında da görüldü. İstanbul'da havanın sisli olması zaman zaman Ay'ın net olarak izlenmesini engelledi.

(İHA)

İstanbul, süper ay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:25 Kaynak: İHA
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