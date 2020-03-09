Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Süper Ay kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
İstanbul'da Süper Ay kartpostallık görüntüler oluşturdu
6 saat önce
Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı Süper Ay, İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:25 Kaynak: İHA
Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı Süper Ay, İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Dünya'ya en yakın konuma gelen Ay seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu. Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya'ya en yakın olduğu noktada dev ve parlak bir küre gibi beliriyor ve buna Süper Ay deniyor. Bugün dünyanın pek çok bölgesinden görülebilen Süper Ay, İstanbul semalarında da görüldü. İstanbul'da havanın sisli olması zaman zaman Ay'ın net olarak izlenmesini engelledi.
(İHA)
Son Dakika Bakan Soylu, beklenen İstanbul depremiyle ilgili iki korkusunu dile getirdi Sultan Abdülhamid'in saati satılmamış Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Bu yıl ikinci kez gözlemlenen Süper Ay, Adana'da etkileyici görüntüler ortaya çıkarttı