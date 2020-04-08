İstanbul'da 'Süper Ay' kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

İstanbul'da 'Süper Ay' kartpostallık görüntüler oluşturdu

İSTANBUL - Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı Süper Ay, İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ay'ın Dünya'ya her zamankinden daha yakın ve daha büyük olduğu Süper Ay seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu. Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin dünyaya en yakın olduğu noktada dev ve parlak bir küre gibi belirdi. Bugün dünyanın pek çok bölgesinden görülebilen Süper Ay, İstanbul semalarında kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbul'da kapalı olan havanın açılmasıyla birlikte Ay'ın önündeki bulutların dağılması eşsiz görüntülere sahne olurken, bulutlar zaman zaman Ay'ın net olarak izlenmesini engelledi.