Detay görüntüler İSTANBUL - Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha büyük ve parlak gözlemlendiği süper dolunay ile Çamlıca Camisi güzel görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA

Çamlıca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da süper dolunay - Son Dakika

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