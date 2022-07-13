İstanbul'da süper dolunay - Son Dakika
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İstanbul'da süper dolunay

13.07.2022 22:10

Süper Ay'ın Timelapse görüntüsü Detay görüntüler İSTANBUL - Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha büyük ve parlak gözlemlendiği süper dolunay ile Çamlıca Camisi güzel görüntü oluşturdu.

Süper Ay'ın Timelapse görüntüsü

Detay görüntüler İSTANBUL - Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha büyük ve parlak gözlemlendiği süper dolunay ile Çamlıca Camisi güzel görüntü oluşturdu.

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Kaynak: AA

Çamlıca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da süper dolunay - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da süper dolunay - Son Dakika
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