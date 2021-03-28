İstanbul'da 'Süper Solucan Ay' manzarası - Son Dakika

İstanbul'da 'Süper Solucan Ay' manzarası
28.03.2021 22:14
İstanbul'da 'Süper Solucan Ay' manzarası Çamlıca Cami ile ayın görüntüsü kartpostallık görüntüler oluşturdu Dünyanın uydusu Ay'ın daha büyük ve daha parlak göründüğü 'Süper Solucan Ay', İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İstanbul'da 'Süper Solucan Ay' manzarası
Çamlıca Cami ile ayın görüntüsü kartpostallık görüntüler oluşturdu
İSTANBUL - Dünyanın uydusu Ay'ın daha büyük ve daha parlak göründüğü 'Süper Solucan Ay', İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Dünyanın uydusu ayın yüzde 15 daha büyük ve yüzde 7 daha parlak göründüğü 'Süper Solucan Ay', bu akşam itibariyle görünmeye başlandı. 2021 yılının en önemli gök olaylarından olan Süper Solucan Ay'ın, İstanbul manzarasıyla birlikte seyrine doyumsuz bir görsel şölen oluşturdu. Çamlıca Camii ve Süper Solucan Ay'ın drone ile kaydedilen görüntüleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. Görenleri hayran bırakan Süper Solucan Ayı 3 gün boyunca gözlemlenebilecek.
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