İstanbul'da kamyon kasasında 56 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da kamyon kasasında 56 düzensiz göçmen yakalandı

04.08.2022 11:01

İstanbul'da şüphe üzerine durdurulan kamyonun kasasında 56 düzensiz göçmen yakalandı, kamyon şoförü tutuklandı.

İstanbul'da şüphe üzerine durdurulan kamyonun kasasında 56 düzensiz göçmen yakalandı, kamyon şoförü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Ağustos'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na seyreden bir kamyonu köprü çıkışında durdurdu.

Yapılan kontrolde aracın kasasında Afganistan uyruklu 56 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Araçta yapılan aramada bir şişme bot, 22 bidon içerisinde toplam 660 litre yakıt ve araç şoförünün üzerinde 4 bin lira para ele geçirildi.

Yunanistan'a geçmek için 1000 dolar karşılığında anlaştıkları belirlenen düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü A.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Yakası, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da kamyon kasasında 56 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da kamyon kasasında 56 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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