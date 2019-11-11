Son Dakika Haberleri: İstanbul'da şüpheli ölüm
Son Dakika Güncel İstanbul'da şüpheli ölüm

İstanbul'da şüpheli ölüm

6 saat önce

İstanbul Beyoğlu'nda sokakta erkek cesedi bulundu.

İstanbul'da şüpheli ölüm, System.String[]

İstanbul Beyoğlu'nda sokakta erkek cesedi bulundu.

Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Hamam Sokak'ta, Kılıç Ali Paşa Camisi'ne sabah namazı için gelen vatandaşlar, sokakta hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmayan erkek cesedinin, ellerinin ile ayaklarının kırık olduğu ve yüzünde kesik bulunduğu görüldü.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

İstanbul, Beyoğlu, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 07:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pendik'teki sokak düğününde dehşet saçan saldırganların görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'da üniversiteli kızları taciz eden sapık, 452 kameranın incelenmesiyle yakalandı Kaçak öğrenci servislerine dikkat! Oda başkanından 'L' uyarısı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 13:32:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da şüpheli ölüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]