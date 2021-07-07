Üye Girişi
İstanbul'da şüpheli ölüm: Hint keneviri yetiştiren şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika

İstanbul'da şüpheli ölüm: Hint keneviri yetiştiren şahıs evinde ölü bulundu

07.07.2021 10:02
İstanbul'da şüpheli ölüm: Hint keneviri yetiştiren şahıs evinde ölü bulundu, System.String[]

Kağıthane'de 3 gündür haber alamadığı kiracısının yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine bahçe kapısından içeriye giren ev sahibi, şahsı çamaşır ipiyle doğalgaz borusunda asılı halde buldu.

Kağıthane'de 3 gündür haber alamadığı kiracısının yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine bahçe kapısından içeriye giren ev sahibi, şahsı çamaşır ipiyle doğalgaz borusunda asılı halde buldu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda şahsın adeta seraya çevirdiği evde ise 376 adet kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli ölüm üzerine polis ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Olay, geçtiğimiz 13 Haziran Pazar günü saat 19.00 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ev sahibi İsmail S., 3 gün boyunca kiracısı Burhan Aydın'a (57) ulaşamadı. Bunun üzerine eve giden ev sahibi, ışığın açık olduğunu fark ederek kapıya vurdu. Defalarca vurmasına rağmen kapının açılmaması ve kötü kokular gelmesi üzerine ev sahibi, bahçe kapısından içeriye girdi. Kiracısının çamaşır ipiyle doğalgaz borusuna asılı halde olduğunu görünce neye uğradığını şaşıran adam polis ekiplerine ihbarda bulundu.

DOĞALGAZ BORUSUNA ASILI HALDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine içeride inceleme yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tesisat kurularak seraya çevrilen evin salonunda 376 adet kök Hint keneviri ele geçirdi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi.

SERAYA ÇEVRİLEN EVDEN 376 KÖK HİNT KENEVİRİ ÇIKTI

Bilgi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evde ve şahsın üzerinde detaylı bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda giriş ve bahçe kapısında herhangi bir zorlama olmadığı ve eve 3 gün boyunca kimsenin giriş-çıkış yapmadığı tespit edildi. Burhan Aydın'ın cenazesi olay yeri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hint kenevirleri ise toplanılarak incelenmek üzere emniyete götürüldü.

"EVDEN 400'E YAKIN HİNT KENEVİRİ ÇIKTI, İNTİHAR DEĞİL DE CİNAYET GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Olayla ilgili konuşan Nahit Atilla, "Pazar günü binadan ağır kokular gelmeye başladı. Üst kattaki polise haber vermiş, polis gelip içeriye girince ilk başta basit bir şey olarak görünüyor. Olay yeri inceleme ekipleri gelip odanın kapısını açtıklarında 400'e yakın Hint keneviri çıkıyor. Kendisi sokakta çok dolaşmazdı, kenevirleri beslemek eve sürekli karpuz kavun alırmış, daha kaliteli olsun diye. Kendisi önceden Hollanda'da yaşıyormuş ve bu işi yapıyormuş. Adamın hakkında en ufak bir şey bilmiyorduk, ölünce öğrendik. O kadar malzemeyi evinde tuttuğuna göre kendini asma ihtimali benim için çok düşük, asılış şekline bakılınca da intihar değil de cinayet gibi görünüyor. Bu sokakta böyle bir şey olmasına çok şaşırdım. Bu şekilde ilk kez gördük. Eve iklimlendirme yapmış, kendini kimseye belli ettirmemiş. Kirasını 3-4 gün önceden veriyormuş, bayramlarda da çocuklara 100-200 lira para dağıtıyormuş. Ev sahibi kapıma gelmesin de kimsenin aklına gelmesin diye o şekilde yaptığını düşünüyorum" dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

(Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

İstanbul'da şüpheli ölüm: Hint keneviri yetiştiren şahıs evinde ölü bulundu
İstanbul'da şüpheli ölüm: Hint keneviri yetiştiren şahıs evinde ölü bulundu
İstanbul'da şüpheli ölüm: Hint keneviri yetiştiren şahıs evinde ölü bulundu
İstanbul'da şüpheli ölüm: Hint keneviri yetiştiren şahıs evinde ölü bulundu

Hint Keneviri, Kağıthane, Doğalgaz, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da şüpheli ölüm: Hint keneviri yetiştiren şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişkiye girdi 15:53 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişkiye girdi 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 15:38 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 11 kattan düşen adam hayatını kaybetti! Oğlu babasının başında gözyaşlarına boğuldu 15:14 11 kattan düşen adam hayatını kaybetti! Oğlu babasının başında gözyaşlarına boğuldu
Dünya bankacılık tarihinde bir ilk yaşandı! Akbank'ta sistem çökeli tam 31 saat oldu 15:01 Dünya bankacılık tarihinde bir ilk yaşandı! Akbank'ta sistem çökeli tam 31 saat oldu Tosuncuk, 14:47 Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti 14:28 Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti
Kılıçdaroğlu'ndan kendisini 14:12 Kılıçdaroğlu'ndan kendisini "Cumhurbaşkanımız" diyerek karşılayan kadına manidar cevap Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi 13:29 Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
16:01 İYİ Parti'nin gündeminde espor sektörü var! Meral Akşener, ''Bir klişe son bulacak'' deyip Türk sporculara destek oldu
15:53 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişkiye girdi
15:48 3 ilimiz sele teslim oldu! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 kişi ise kayıp
15:38 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar
15:27 Adana Demir'den olay yaratan Balotelli paylaşımı: İki deli bir araya gelmemeliydik
15:14 11 kattan düşen adam hayatını kaybetti! Oğlu babasının başında gözyaşlarına boğuldu
15:13 Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu
15:01 Fitness hocası Pamela'nın cesur pozları sınırları zorladı! Peş peşe paylaştı
15:00 Dünya bankacılık tarihinde bir ilk yaşandı! Akbank'ta sistem çökeli tam 31 saat oldu
14:59 Zonguldak'ta dere taştı! Dükkan ve otomobilleri sel vurdu
İYİ Parti'nin gündeminde espor sektörü var! Meral Akşener, ''Bir klişe son bulacak'' deyip Türk sporculara destek oldu İYİ Parti'nin gündeminde espor sektörü var! Meral Akşener, ''Bir klişe son bulacak'' deyip Türk sporculara destek oldu         
16:02
3 ilimiz sele teslim oldu! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 kişi ise kayıp 3 ilimiz sele teslim oldu! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 kişi ise kayıp         
15:49
Adana Demir'den olay yaratan Balotelli paylaşımı: İki deli bir araya gelmemeliydik Adana Demir'den olay yaratan Balotelli paylaşımı: İki deli bir araya gelmemeliydik         
15:27
Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu         
15:13
Fitness hocası Pamela'nın cesur pozları sınırları zorladı! Peş peşe paylaştı Fitness hocası Pamela'nın cesur pozları sınırları zorladı! Peş peşe paylaştı         
15:01
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım         
14:27
Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürerek intihar etti Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürerek intihar etti         
13:46
Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü         
13:08
''Kızımı kullandı'' deyip, boşanma davası açan damadının arı kovanlarını paramparça etti! Kayınpederin intikamı görüntülendi ''Kızımı kullandı'' deyip, boşanma davası açan damadının arı kovanlarını paramparça etti! Kayınpederin intikamı görüntülendi         
13:07
Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı         
13:06
Roman düğününde sahne alan Murat Övüç'ten isyan: Paramızı vermeyip beni tehdit ettiler Roman düğününde sahne alan Murat Övüç'ten isyan: Paramızı vermeyip beni tehdit ettiler         
11:44
Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz         
11:39
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor         
09:16
Kırmızı mayolu pozuna Kırmızı mayolu pozuna "düşsen kırılan yerin kaynamaz" yorumu yapılan Pınar Altuğ çılgına döndü         
22:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 16:26:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da şüpheli ölüm: Hint keneviri yetiştiren şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement