İstanbul'da Sur Restorasyonunda Çalışan İşçilerin Kaldığı Barakalarda Yangın Çıktı - Son Dakika

İstanbul'un Fatih ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan sur restorasyonunda çalışan işçilerin kaldığı barakalarda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı.

İBB İtfaiye Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Fatih Cankurtaran Mahallesi Kennedy Caddesi'nde bulunan surlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan restorasyonda çalışan işçilerin kaldığı barakalarda bugün saat 10.00 sıralarında nedeni henüz belli olmayan bir yangın çıktı.

Yangın hızla tüm barakaları sardı. Eminönü ve Fatih itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan olmadığı bildirildi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.