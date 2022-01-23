İstanbul'da süren kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürürken bazı ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kentte dün aralıklarla yağan kar, bugün de etkisini devam ettiriyor. Kentin bazı ilçelerinde görülen kar yağışı yer yer tipi şeklinde devam ediyor.

Avcılar'da yoğun kar nedeniyle bazı araçlar sokak aralarında kalırken Beylikdüzü'nde araçlar ilerlemekte zorlandı.

Zeytinburnu, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa ile Sultangazi başta olmak üzere birçok ilçe beyaza büründü. Bazı sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Silivri'nin ilçe merkezinde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Ana arterlerde sorun yaşanmıyor

Anadolu Yakası'nda ise kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kartal, Çekmeköy, Sancaktepe ile Beykoz'da ara sokaklar kar nedeniyle kapandı. Bazı noktalara araç giriş ve çıkışı sağlanamazken ana arterlerin açık olduğu görüldü.

Kadıköy ve Üsküdar sahilinde yaklaşık 5 santimetre kar kalınlığı bulunurken Ataşehir, Ümraniye, Beykoz ve yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı.

Geceden itibaren devam eden kar küreme çalışmaları sayesinde TEM Otoyolu, D-100 kara yolu ve ana arterlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Mahallelerin ara sokaklarında ilçe belediye ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışmaları ise sürüyor.

Bazı vatandaşlar sokaklarda kar topu oynarken bazıları ise fotoğraf çekerek bu anlarını kaydetti.

Ana arterlerin açık olduğu Maltepe, Kartal ile Pendik'te ara sokaklar ise yoğun kar yüzünden kapalı bulunuyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise kar yağışının tipi şeklinde olması nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Deniz seferlerinde iptaller

Kar yağışı İstanbul'daki deniz seferlerini de olumsuz etkiledi.

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), 07.06 kalkışlı Kadıköy- Bursa, 07.30 Bursa- Kabataş, 08.00 Bursa- Büyükçekmece, 08.30 Bursa-Kadıköy, 10.30 Bursa-Kabataş, 10.45 Büyükçekmece-Bursa, 11.35 Kadıköy-Bursa, 13.15 Kabataş-Bursa seferleri iptal edildi.