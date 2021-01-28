İstanbul'da Suriyeli çocukları dilendirenlere operasyon: 2 şüpheli serbest bırakıldı

SURİYE'den kaçak yollarla getirdikleri çocukları İstanbul 'da dilendirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla sokaklarda dilendirilen çocuklara yönelik olarak çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında dilendirilen Suriye uyruklu bir çocuk muhafaza altına alındı. Yapılan araştırmalarda Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdikleri çocukları İstanbul'da dilendiren bir şebeke tespit edildi. Ardından belirlenen Bağcılar'daki iki ayrı adrese dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Barındırıldıkları iki depoya baskında yaşları 10 ile 15 arasında değişen 21 Suriyeli çocuk kurtarıldı. Operasyonda şebeke üyesi Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol tedbiri uygulanarak serbet bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- İstanbul