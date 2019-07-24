Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Suriyeli mülteci krizi: Protestolar başlarken, sorunun çözüm yolu nedir?
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İstanbul'da Suriyeli mülteci krizi: Protestolar başlarken, sorunun çözüm yolu nedir?

29 dakika önce

İstanbul Valiliği’nin açıklaması sonrası, 25 Temmuz günü İstanbul’da yaşayan Suriyeliler geniş çaplı bir protesto eylemi yapacak. Sorun nedir? Çıkış yolu var mı?

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İstanbul Valiliği'nin 'İstanbul'da kaydı olmayan Suriyeli göçmenlerin kenti 20 Ağustos tarihine kadar terk etmesi' ve kayıtlı oldukları illere dönmeleri doğrultusundaki açıklaması sonrası, 25 Temmuz günü İstanbul'da yaşayan Suriyeliler Fatih'ten başlayarak geniş çaplı bir protesto eylemi yapmayı planlıyorlar.

Muhammed, İstanbul'da birkaç yıldır yaşayan ve geçimini seyyar satıcılıkla kazanan Suriyeli sığınmacılardan biri.
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İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:07 
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