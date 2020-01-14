İSTANBUL'DA SÜRÜCÜLERİN BUZLA MÜCADELESİ - Son Dakika
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İSTANBUL'DA SÜRÜCÜLERİN BUZLA MÜCADELESİ

6 saat önce

İstanbul'da sabah saatlerinde evlerinden çıkan sürücüler buz tutan araç camları nedeniyle uzun süre uğraşmak zorunda kaldı.

İSTANBUL'DA SÜRÜCÜLERİN BUZLA MÜCADELESİ, System.String[]

İstanbul'da sabah saatlerinde evlerinden çıkan sürücüler buz tutan araç camları nedeniyle uzun süre uğraşmak zorunda kaldı.

Havanın soğumasıyla birlikte İstanbul'da araç camları buz tuttu. Sabah işe gitmek için aracının başına gelenler buzlu camlar nedeniyle zor yaşadı. Vatandaşlar camları temizlemek için bir süre uğraştı. Camları temizleyen sürücüler daha sonra yola koyuldu. Taksim Meydanı'nda Gezi Parkı girişi, metro girişi ve çıkışındaki buz tutan camlar güneşin yüzünü göstermesiyle kendiliğinden çözüldü.

Görüntü dökümü

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- Kağıthane Hamidiye Mahallesi

-Otomobillerin buz tutan cam ve dış kaportaları

-Bir vatandaşın camdaki buzu temizlemesi

-Röportaj

-Kağıthane Merkez

-Park ve yeşillik alandaki buzlanmalar

-Taksim Meydanı

Gezi Parkı girişi ve Metro giriş çıkışındaki buz tutan camların güneşin etkisiyle çözülmesi

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Kağıthane, İstanbul, Taksim, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:42 Kaynak: DHA
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