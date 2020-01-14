İstanbul'da sürücülerin buzla mücadelesi - Son Dakika

İstanbul'da sürücülerin buzla mücadelesi
6 saat önce
İSTANBUL'da sabah saatlerinde evlerinden çıkan sürücüler buz tutan araç camları nedeniyle uzun süre uğraşmak zorunda kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:48 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da sabah saatlerinde evlerinden çıkan sürücüler buz tutan araç camları nedeniyle uzun süre uğraşmak zorunda kaldı.
Havanın soğumasıyla birlikte İstanbul'da araç camları buz tuttu. Sabah işe gitmek için aracının başına gelenler buzlu camlar nedeniyle zor yaşadı. Vatandaşlar camları temizlemek için bir süre uğraştı. Camları temizleyen sürücüler daha sonra yola koyuldu. Taksim Meydanı'nda Gezi Parkı girişi, metro girişi ve çıkışındaki buz tutan camlar güneşin yüzünü göstermesiyle kendiliğinden çözüldü.
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