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İstanbul'da sürücülerin Hadımköy'deki mağduriyeti sürüyor - Son Dakika

İstanbul'da sürücülerin Hadımköy'deki mağduriyeti sürüyor

26.01.2022 01:09
İstanbul'da sürücülerin Hadımköy'deki mağduriyeti sürüyor

İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle dünden bu yana araçlarıyla Hadımköy'de mahsur kalan çok sayıda kişinin bekleyişi devam ediyor.

SAATLERDİR YOLDA BEKLİYORLAR

Özel araç, minibüs, kamyonet, tır gibi çok sayıda araç saatlerdir yolda beklerken, yolun sağındaki bazı araçların üzeri de karla kaplandı. Araçların tıkaması nedeniyle dolan tünelde uzun kuyruklar oluştu.

"ARAÇLAR TERK EDİLMİŞ DURUMDA"

Tır şoförü Yusuf Özcan, şunları söyledi:

"Daha da ne kadar kalacağımız belli değil. Ufak araçlarda insanlar var, aileleriyle beraber gelip kalanlar var. Saatlerdir buradayız. Hadımköy gişelerinin orada 5-6 saat kaldık. Alternatif yol olarak buraya geldik ama burası da aynı şekilde kapalı. Her yer tamamıyla karla kaplı, araçlar terk edilmiş durumda. Yol açılma çalışması da yapılamıyor bu durumda. Araçlar çekilemediği için yol da açılamıyor. Herhalde 2-3 gün daha burada kalırız diye tahmin ediyoruz."

Araç sürücülerinden Murat Aydın da "Dün kar bastırdığında saat 15.00 gibi işten çıktık, Hadımköy gişelere geldik, burada mahsur kaldık. 33 saattir eve gitmeye çalışıyoruz. Ne yemek veren var, ne su veren. Cebimizde paramız da bitti, yakıtımız da bitti bitecek. Arabayı o yüzden çalıştıramıyoruz da. 153 Beyaz Masa'yı arıyoruz, '5 dakikaya açılacak.' diyor. 36 saattir yol açılacak hala." diye konuştu.

"33 SAATTİR BURADAYIZ, YARDIM EDEN YOK, SOĞUKTAN DONACAĞIZ"

Mehmet Murat Parlak da dün saat 15.00'ten bu yana beklediğini belirterek, "Bugün saat 17.00 gibi geldiler, yolun karşı tarafını açtılar, ama bu tarafı açmadılar. Oradan arabalar tersten bile gidiyor biz burada bekliyoruz. 'Yemek dağıttık.' diyorlar, ne yemek dağıtan var; 'Yolu açtık.' diyorlar ne yolu açan var. 33 saattir burada kar esareti altında bekliyoruz. Çile çekiyoruz, soğuktan donacağız. " dedi.

Tır şoförü Emrah Erdemir, Hadımköy gişeler Yassıören istikametinde dün saat 16.00'dan bu yana mahsur kaldıklarını anlatarak, "Burada ailesiyle beraber olanlar vardı, anneler, bacılar, kardeşler. Şimdi yeni kurtarıldık. Çok kötü bir süreç geçirdik. Daha önce böyle bir şey yaşamadım. Aracın çıkması da yine iş makinesiyle oldu. Şu an saat 00.00'ı geçiyor, yeni kurtarıldım." ifadesini kullandı.

"ÇALIŞMALAR SON BİR SAATTİR BAŞLADI"

Tevfik Kahveci de dün Beylikdüzü'nde amcasının cenazesine katıldıktan sonra yola çıktığını ve saat 16.00'dan bu yana burada mahsur kaldığını belirterek, 5 kilometre ileride olmasına rağmen evine ulaşamadığını anlattı. Kahveci, "Arabada ne mazot kaldı, ne yiyecek. İstasyonlar bile mazot vermiyor. Gerçekten mağduruz. Çalışmalar son 1 saattir başladı, ondan önce gelen giden olmadı." dedi.

Murat Baş da 29 saattir yolda kaldığını söyleyerek, "Arkadaşlardan rica ettim kürek getirdiler ve kendi çabalarımızla yolu açmaya ve bu aracı buradan çıkarmaya çalışıyoruz. Yardım eden yok." diye konuştu.

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