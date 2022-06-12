Alınan bilgiye göre, Şile Yolu'ndan İstanbul istikametine seyir eden 07 MLU 67 plakalı otomobilin sürücüsü Samet A, Kantar mevkisinde yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole devrildi - Son Dakika

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