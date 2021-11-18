İstanbul'da sürüklenen kuru yük gemisi kurtarıldı - Son Dakika

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tuzla'dan Poti'ye seyir halindeyken sürüklenen 92 metre boyundaki FORTUNATE adlı boş vaziyetteki kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-7 römorkörümüz eşliğinde Tuzla Demir Sahası'na emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

Messi zevkten dört köşe! Bir hedefine daha başarıyla ulaştı