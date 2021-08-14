İstanbul'da sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "West Marina açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, KEGM-6 botumuzca yedeklenerek emniyetle West Marina'ya çekildi." ifadeleri kullanıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü , West İstanbul Marina açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde iki kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

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