İstanbul'da sustalı dehşet - Son Dakika

İstanbul'da sustalı dehşet

03.03.2021 09:23
İstanbul'da sustalı dehşet, System.String[]

Şişli'de "sustalı" diye tabir edilen bıçakla aynı gün siyahi 5 kişiyi yaralayıp, 1 vatandaşı ise güpegündüz boğazını keserek yaralayarak gasp eden askeri kamuflaj giyen Afganistan uyruklu şahıs, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla kurulan özek ekibin günlerce süren...

Şişli'de "sustalı" diye tabir edilen bıçakla aynı gün siyahi 5 kişiyi yaralayıp, 1 vatandaşı ise güpegündüz boğazını keserek yaralayarak gasp eden askeri kamuflaj giyen Afganistan uyruklu şahıs, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla kurulan özek ekibin günlerce süren çalışmaları sonucu yakalandı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, yaralıların hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta salı günü öğle saatlerinde sokak üzerinde yürüyen Nijerya uyruklu Virüs Solomon Anyadike, kar maskeli ve askeri kamuflajlı bir şahıs tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Olayın ardından yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları devam ettiği esnada geçtiğimiz cuma günü saat 14.45 sıralarında aynı şahıs, bu kez de cadde üzerinde yürüyen 22 yaşındaki öğrenci Gana uyruklu Abdul Karim İssaka'yı bıçaklayarak kaçtı. Yaralı İssaka ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın hemen ardından cadde üzerinde yürüyen 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Alphonsesus Chioguze da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Bu olaydan yaklaşık yarım saat sonra 22 yaşındaki öğrenci Sierra Leone uyruklu Solomon Santos Conteh, kısa bir süre önce İstanbul'a gelen öğrenci arkadaşı 25 yaşındaki Gine uyruklu Abuoubacar Bangaura'yı gezdirmek için dışarıya çıkarttı. O esnada iki arkadaş Kağıthane Anadolu Parkı'ndan üst geçidi kullanarak metrobüse binmek istedi. Ancak ikilinin yanına yaklaşan bir şahıs kendilerinden para istedi. İkilinin "paramız yok" demesi üzerine saldırgan, önce Bangaura'yı, ardından da Conteh'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandıktan sonra çantasını gasp ederek kaçtı. Olayın ardından yaralı halde panikle koşan Conteh, E-5 karayolu Okmeydanı otobüs durağına gelerek vatandaşların sağlık ekiplerini aramasını istedi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Conteh'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Olayın ardından polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, son olarak olaydan 3 saat sonra sokak arasında yürüyen 30 yaşındaki Necip Kağıl arkasından yaklaşan şapka ve maskeli, siyah giyimli bir şahıs tarafından boğazı kesildikten sonra yere yatırılarak defalarca bıçaklandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir şahıs sokak arasında yürüyen Kağıl'a arkasından yaklaşıyor. Kağıl'ın bıçakla boğazını kesen şahıs, yere düşürmesinin ardından da defalarca bıçaklıyor. Şahıs hemen sonra kaçarken, yerden kalkan Kağıl can havliyle sokaktan topallayarak uzaklaşıyor.

Emniyet Müdürünün talimatıyla özel ekip kuruldu

Aynı gün 5 siyahi turistin ve 1 vatandaşın yaralanması olayının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla özel ekip kuruldu. Özel ekip, önce saldırının gerçekleştiği noktaları belirledi. Emniyet güçlerinin yardımıyla Okmeydanı bölgesi gizlilikle yürütülen çalışmayla abluka altına alındı. Bölgede dar alan uygulaması yapan emniyet güçleri giriş ve çıkışları kapatarak adeta kuş uçurtmazken, özel ekip ise çalışmalara devam ederek sokak sokak tarama yaptı. Gece ve gündüz devam eden çalışmalar sonucunda görgü şahitlerini de bularak ifadesine başvuran özel ekip, saatlerce güvenlik kamera görüntülerinden şahsın siyah giyimli, içerisinde askeri kamuflaj olan siyah şapka ve yüzünde siyah maske bulunan Afganistan uyruklu bir kişi olduğunu tespit etti. Tespitlerin ardından harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 6 kişiyi vahşice yaralayan saldırgan Ahmad Samir H'nin kaldığı yeri de belirledi. Saldırgan, koşarak kaçmaya çalıştığı esnada yaşanan kovalamaca sonucu Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olayda kullandığı sustalı bıçakla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Terör suçu yönünden de incelemesi yapılıyor

Gözaltına alınan şahıs, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü. Saldırganın emniyette Beşiktaş'ta işlediği "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Ayrıca şahsın "terör suçu" yönünden de incelemesinin yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Saldırganın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesinin alınması ve sorgulanması sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

İstanbul'da sustalı dehşet
İstanbul'da sustalı dehşet
İstanbul'da sustalı dehşet
İstanbul'da sustalı dehşet
İstanbul'da sustalı dehşet
İstanbul'da sustalı dehşet
İstanbul'da sustalı dehşet
İstanbul'da sustalı dehşet
İstanbul'da sustalı dehşet
İstanbul'da sustalı dehşet
İstanbul'da sustalı dehşet

Zafer Aktaş, Afganistan, İstanbul, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da sustalı dehşet - Son Dakika


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