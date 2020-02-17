İstanbul'da süt ve süt ürünlerine denetim - Son Dakika
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İstanbul'da süt ve süt ürünlerine denetim

7 saat önce

İSTANBUL'da süt ve süt ürünleri imal eden işletmelere yönelik denetim yapıldı.

İstanbul'da süt ve süt ürünlerine denetim, System.String[]

İSTANBUL'da süt ve süt ürünleri imal eden işletmelere yönelik denetim yapıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde işletmelerden numuneler alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'n tarafından ülke genelinde başlatılan ürün bazlı gıda denetimi kapsamında, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde süt ve süt ürünleri imal eden işletmelerde denetim yaptı. Ekipler denetim yaptıkları işletmelerden numune aldı. Denetimlere İstanbul İl Tarım Orman Müdür Vekili Nazif Koca da katıldı. İstanbul'un tüm ilçelerinde kontroller gerçekleştirdiklerini belirten Koca, "750 denetçimizle bu seferberliğe başladık. İlk önce süt ve süt ürünleri denetimini bugün gerçekleştiriyoruz. Denetimlerimiz 7 gün 24 saat çeşitli ürün ve sektör bazlı devam edecek. Denetim yaptığımız yerlerden kontrol görevlilerimiz ham maddeden ürüne kadar tüm aşamaları hijyen kurallarına göre takip eder. Son üründen analiz için numune alarak gıda kontrol laboratuvarına gönderilir. Burada analizler yapılır ve analiz sonucuna göre işlem yapılır. Ürünler uygunsuz çıkarsa gerekli işlemler yapılır." dedi.


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:45 Kaynak: DHA
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