Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Suud hükümetinin idamları protesto edildi

İstanbul'da Suud hükümetinin idamları protesto edildi

7 saat önce

Kardeşler Cemiyeti, Suudi Arabistan'ın Ramazan'dan sonra bazı alimleri idam edeceği iddialarına ilişkin, "Biz alimlerimizi, Allah'ın elçisinin ifadesiyle peygamberlerin varisleri olarak bildik.

İstanbul'da Suud hükümetinin idamları protesto edildi, System.String[]
Kardeşler Cemiyeti, Suudi Arabistan'ın Ramazan'dan sonra bazı alimleri idam edeceği iddialarına ilişkin, "Biz alimlerimizi, Allah'ın elçisinin ifadesiyle peygamberlerin varisleri olarak bildik. Eğer onlar, onların kanına talip olduysa biz de onların yollarına talibiz. Öldürecekleri daha çok Müslüman var" dedi. Kardeşler Cemiyeti üyesi bir grup, Suud hükümetinin haksız idamlarına 'dur' demek için Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde toplanarak, hükümetin bu tutumunu protesto etti. Türkçe, Arapça ve İngilizce basın açıklaması yapan grup, daha sonra dua ederek, olaysız şekilde dağıldı. Grup adına basın açıklaması gerçekleştiren Kardeşler Cemiyeti Sözcüsü İbrahim Şahin Güleryüz, "Bugün burada, ne üzücü ki, Allah'ın mübarek ayında biz mübarek gece olan Kadir Gecesi'ni beklerken, maalesef bize gelen haberler Müslümanların alimlerinin önderlerinin katledileceği üzerineydi. Şu mübarek günde biz iftarımızı suyla açmak isterken, zemzemle açmak isterken, duyduk ki birileri Müslümanların kanıyla iftar etmek istiyorlar. Müslümanların bayramlarını onların acıları haline getirmek istiyorlar. Biz alimlerimizi, Allah'ın elçisinin ifadesiyle peygamberlerin varisleri olarak bildik. Eğer onlar, onların kanına talip olduysa biz de onların yollarına talibiz. Öldürecekleri daha çok Müslüman var. Daha çok alim var. Onlar öldürmekten bıkmıyorsa, vallahi ve billahi bizlerde canlarımızı ortaya koymaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:06 Kaynak: İHA
Suudi Arabistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeşilçam'ın Yıldızı Fatma Girik, En Büyük Korkusunu Açıkladı Polis Memuru, Kadın Meslektaşını Vurarak Öldürdü! Düzce'de Yolcu Otobüsü Traktörle Çarpıştı: 1 Ölü, 12 Yaralı Kayseri'de 78 Yaşındaki Adam 57 Yıllık Eşini Öldürüp, İntihar Etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 02:34:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Suud hükümetinin idamları protesto edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]