İstanbul'da suya yüzde 12.6 zam - Son Dakika

İstanbul'da suya yüzde 12.6 zam

İstanbul'da suya yüzde 12.6 zam İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12.62 zam yapıldı.

İstanbul'da suya yüzde 12.6 zam

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İSTANBUL - İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12.62 zam yapıldı. Zam, 20 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde suya yapılacak zam oranı belirlendi. İSKİ'nin yeni su tarifesi İBB Meclisi'nin 16 Temmuz tarihli oturumunda gündeme geldi.

Daha önce, İSKİ'nin 2020 yılı bütçesi ve yeni su tarifesi İBB Meclisi'nin 28 Kasım 2019 tarihli oturumunda gündeme gelmişti. İSKİ'nin İstanbul'da su ücretlerine yüzde 20 zam teklifi kamuoyunda eleştirilmişti. Eleştiriler üzerine teklif CHP ve İyi Parti tarafından revize edilmişti. İstanbul halkının yüzde 75'inin kullandığı 0-10 metreküpe kadar olan ilk kademe için uygulanan 4 TL'lik metreküp fiyatının değiştirilmeden kalması önerilmişti. Zam teklifi, AK Parti grubunun oyları ile reddedilmişti. Bunun üzerine ret kararı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edildi.

Öte yandan, teklife ilişkin AK Parti grubunun çoğunlukta olduğu komisyonlar tarafından hazırlanan raporda, su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesine İSKİ tarafından yüzde 40'a varan zam önerildiği belirtildi. Raporda, tarife artışının TÜİK tarafından açıklanan 2020 yılı Haziran sonu itibariyle gerçekleşen bir yıllık TÜFE oranıyla sınırlı tutulması, 20 Temmuz 2020 tarihinden sonra geçerli olmak kaydıyla uygun görüldü.

Suya yüzde 12.6 zam

İade edilen zamlı su tarifesine ilişkin İSKİ tarafından hazırlanan yeni teklif 16 Temmuz tarihli oturumda değerlendirildi. Yüzde 12,62 olan TÜFE oranında zamma ilişkin rapor oya sunuldu ve kabul edildi. Zam, 20 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak.

İBB meclisinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Bu su zammı da şu anda CHP tarafından yönetilen İBB Başkanlığına bağlı bir kuruluş olan İSKİ tarafından İstanbul halkına şu anda kullandıkları suyun yüzde 35 daha zanlı bir şekilde kullanılması için meclisimize sevk edildi. Bize gelen teklif şu anda kullanılan suyun yüzde 35'e yakın oranda zamlı bir şekilde İstanbul halkına verilmesiydi. Biz AK Parti meclis üyeleri olarak ve MHP meclis üyeleri olarak bize gelen yüzde 35'lik zammı kabul etmedik ve reddettiğimiz yüzde 35'lik zammın yerine şu anda Türkiye'de ortalama enflasyon değeri olan 12,6'lık zam teklifini teklif ettik ve şu anda AK Parti grubunun ve MHP grubunun teklifi olarak İstanbullular yüzde 35 zamlı suyu değil yüzde 12,6'lık suyu kullanacaklar. Hayırlı olsun" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 22:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul'da suya yüzde 12.6 zam - Son Dakika
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