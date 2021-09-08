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İSTANBUL'DA SUYA YÜZDE 15.62 ZAM - Son Dakika

İSTANBUL'DA SUYA YÜZDE 15.62 ZAM

08.09.2021 10:25

İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda suya yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.

İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda suya yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'nin zam gündemiyle toplanan 2. Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurulda, su zammı görüşülüp karara bağlandı.

GEREKÇELERİNİ AÇIKLADI

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, kurulda 2021 yılı su tarifesi ile ilgili bir sunum yaptı. Zam ihtiyacının gerekçelerini sıralayan Mermutlu, "İstanbul'un alt yapı ihtiyacı nüfus artışına paralel olarak halen devam etmektedir. Eskiyen ve ömrünü yitirmiş boru ekipman ve tesislerin bakım onarımı ve yenilenme ihtiyacı bir zorunluluk halidir. Istrancalar, Yeşil Çay ve Melen gibi İstanbul dışından temin edilen suyun maliyeti son elektrik zamlarından sonra bir hayli artmıştır. Artan akaryakıt ve personel giderleri bütçeye ek yük getirmektedir. Dövize bağlı olan ithal ekipman ve kimyasal madde maliyetleri artmıştır. İnşaat maliyetleri de önemli oranda artmıştır" diye konuştu.

"6 DEFA ZAM TEKLİFİNDE BULUNDUK"

Raif Mermutlu, süren projeler ve süren projelerin maliyetleri ile ilgili bilgi verdi, İSKİ'nin artan maliyetleriyle ilgili rakamları paylaştı. Mermutlu, 38 lirayla diğer fatura ortalamalarında en düşük oranın su faturası olduğuna dikkat çekti.

Mermutlu, " İSKİ Genel Kurullarına 6 defa zam teklifinde bulunduk. 2019 Kasım ayında yüzde 20'lik zam teklifimiz kabul edilmedi. 2020 Temmuz'unda yüzde 25 oranındaki teklifimiz yüzde 12,62 benimsendi ancak bu da bakım bedeli kaldırıldığı için fiyatlara yansımadı. 2020 Kasım ayında tekrar yüzde 20'lik bir fiyat ayarlaması teklif ettik. Bu yüzde 0 olarak gerçekleşti. 2020 Aralık ayında yüzde 20 talebimiz 6.84 olarak uygun görüldü. Tek elimize geçen son 2 yıl içerisindeki artış bu artıştır. 2021 Mayıs ayında yüzde 25'lik talebimiz sıfır olarak uygun görüldü. 2021 Haziran ayında tekrar yüzde 23'lik talebimiz sıfır olarak uygun görüldü. Bütçe onaylandığı ancak tarifeler onaylanmadığı için gelirlerimizde bir azalma söz konusu oldu" dedi.

YÜZDE 39'LUK ZAM TEKLİFİNİN BELİRLENDİ

İSKi Genel Müdürü'nün konuşmasının ardından kurulda söz isteyen Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Selim Bilmen " En son zam aralık 2020 yılında yapıldı. Ocak 2021'den Ağustos 2021 'e kadar enflasyon farkı 11.1. Bunları toplasaydık ilave olarak yüzde 11.1 oranında zam olması gerekiyordu. Biz bunu şu şekilde düşündük. Bunun 3- 3.5 puanlık üstünde bir zamla 14.36'lık bir zam teklifinde bulunacağız. Onunda dayanağı şu daha evvel CHP grubunun da ifade etmiş olduğu asgari ücret artış oranında onun 8 aylık kısmı 14.37. Asgari ücret oranı artı aralık ayı tüfesini de verdiğimizde 15.62'lik bir oran olacak" diye konuştu. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da İSKİ'nin teknik çalışmaları sonucunda yüzde 39'luk zam teklifinin belirlendiğini ifade etti

Yapılan konuşmaların ardından teklif oylamaya sunuldu. İSKİ'nin yüzde 39'luk zam teklifi, AK Parti ve MHP Grubu'nu

oylarıyla reddedildi. Cumhur İttifakı'nın yüzde 15,62'lik teklifi ise oy birliğiyle kabul edildi.

İSTANBUL'DA SUYA YÜZDE 15.62 ZAM
İSTANBUL'DA SUYA YÜZDE 15.62 ZAM
İSTANBUL'DA SUYA YÜZDE 15.62 ZAM
İSTANBUL'DA SUYA YÜZDE 15.62 ZAM

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yenikapı, İstanbul, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA SUYA YÜZDE 15.62 ZAM - Son Dakika


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