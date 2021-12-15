İSTANBUL'DA SUYA YÜZDE 17,80 ZAM - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde su fiyatlarına yüzde 17,80 oranında zam kararı alındı.

İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Su zammının görüşüldüğü kurulda CHP grubunun, İSKİ'den geldiği şekliyle oylanması istediği teklif oy çokluğu ile reddedilirken, AK Parti ile MHP grubunun teklifi ise oy çokluğu ile kabul edildi.

Tarife Komisyonu Başkanı Hidayet Erdöl, "İSKİ Yönetim Kurulunun 2022 yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli tarife teklifinde, 01.01.2021 tarihinde yürürlükte olan Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Fiyatı için yüzde 57,38 zam oranına ilaveten her ay TÜFE oranında da zam yapılması teklifinde bulunulmuştur. Ayrıca İnsani Su Hakkı İndirimi kaldırılarak konutlardaki su satış bedellerine yüzde 25 ilave gizli zam yapılmıştır. Böylece 01.01.2021 tarihindeki su satış fiyatına konutlarda toplamda yüzde 96 oranında zamma ilaveten TÜFE oranında aylık artış teklif edilmiştir. Bu teklifi kabul edilemez buluyoruz" dedi. "ARTIRIM ORANLARININ BELİRLENMESİNİ ÖNERİYORUZ" Erdöl, sözlerine şu şekilde devam etti: "AK Parti ve MHP Grubu olarak, İSKİ Yönetim Kurulunun yukarıda belirtilen zam oranlarındaki teklifi yerine, (her ay TÜFE oranında artış yapılması teklifini de kaldırarak) 01.01.2021 tarihinde yürürlükte olan Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli tarifelerine 2021 yılı Yeniden Değerleme oranında yüzde 36,20 artırım yapılması şeklinde düzeltilerek artırım oranlarının belirlenmesini öneriyoruz. Bu artırım sonucunda belirlenen 2022 yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli tarife teklifimiz ekte sunulmuş olup, teklifimiz doğrultusunda oylanarak karara bağlanmasını arz ve teklif ederiz" dedi. "BATARSAK HEPİMİZİN KURUMLARI BATACAK" CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise, "İSKİ'nin gerçekleri AK Parti'nin teklifleriyle uyuşmuyor. Ben AK Parti'yi anlamakta zorlanıyorum. Bu ülkenin ekonomisini siz yönetiyorsunuz. Hukuki olarak İSKİ'nin zarar edeceği fiyatları teklif etmeye hakkı yok. Biraz ciddi düşünmek durumundayız. Bu kurumlar hepimizin kurumları. Batarsak hepimizin kurumları batacak" diye konuştu.

Mecliste kabul edilen teklifine göre Konut 1. Kademe (0-15 metreküp) su satış fiyatı 5,56'dan 6,55 liraya, Konut 2. Kademe (16 metreküp ve üzeri) 8,35 liradan 9,83 liraya, işyeri 14,95 liradan 17,61 liraya, ortak sayaç/ inşaat şantiyesi 9,83 lira, 5216 ve 6360 Sayılı Kanunlarla mahalle olan yerlerdeki konut tarifesi 1,39 liradan 1,63 liraya yükseltildi. İSKİ tarafından geçtiğimiz ekim ayında kaldırılan her 2,5 metreküp için 0,5 metreküp ücretsiz su verilmesini içeren İnsani Su Hakkı mecliste yeniden kabul edildi.