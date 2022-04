(İSTANBUL'DA SUYA YÜZDE 29 ORANINDA ZAM YAPILDI - Son Dakika

Roman Abramovich, Göztepe'yi satın aldı! Resmi açıklama an meselesi

İSKİ'nin talebiyle olağanüstü toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisinde oylamaya sunulan zam teklifi, AK Parti grubunun isteği üzerine revize edildi. Revize edilen teklif kabul edildi. Buna göre suyun birim fiyatı konutta, 5.56 liradan 8.33'e yükseldi. Bu fiyat 'İnsani su kullanımı' bedeli düşülünce faturaya 7.21 olarak yansıyacak.

İSKİ, suya kademe ve kullanım türlerine göre yüzde 68.34 ile yüzde 90 arasında değişen oranlarda zam talebinde bulundu. Buna göre İstanbul'un yüzde 86'sının kullandığı 0-15 metreküplük kullanıma yüzde 68.34 zam talep edildi. İSKİ'nin talebi üzerine İBB Meclisi bugün olağanüstü toplantı. Saraçhane'deki belediye binasında Meclis 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul tarafından açılan oturuma, İSKİ Başkanı Rauf Mermutlu ve AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Selim Bilmen konuştu. Mermutlu konuşmasında tarifelerinin değişmediğini belirtip, zam taleplerini yeniden dile getirdi. Mermutlu'nun açıklamasının ardından AK Parti meclis üyesi Mehmet Selim Bilmen, söz hakkı aldı. Bilmen, konuşmasında İSKİ'nin rakamları abarttığını ifade ederek, zam talebinin revize edilmesini ve yeniden görüşülmesini istedi. Bilmen, "İSKİ'ye 10 milyar 364 milyonluk bütçeye yine yüzde 30'luk ilave artışla 12 milyar 600 milyonluk bir bütçenin yeterli olacağını yani İSKİ'nin sağlıklı bir mali yapıyla, hizmetleri devam ettirebileceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede biz bu maliyetlerin kaba bir tabirle şişirme olduğunu düşünüyoruz. Düşünmekten öte gözümüzün önünde her şey görünüyor zaten. Yapılan ihale ile buradaki fiyatlar birbirine uymuyor. Eğer kabul ederlerse oturuma bir ara verelim, bu sırada teklif revize edilsin. Oturup müzakere edelim" dedi.Bilmen'in talebi üzerine oturuma ara verildi. 2.5 saatlik aranın ardından oturum tekrar toplandı. İSKİ'nin yeni teklifini CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı sundu. Balyalı 2O-15 metreküp birinci kademe konut 8.33, 16 metreküp ve üzeri ikinci kademe konut 12.51, işyeri 22.40 TL olarak öneriyoruz" dedi. TÜFE oranının her ay otomatik olarak faturaya yansıtılması teklifini de tekrar sundu. AK Parti grubu, birim fiyatlarına kabul etti ancak TÜFE oranın suya her ay otomatik olarak yansıtılmasına karşı çıktı. Bunun üzerine teklif, TÜFE önerisi çıkarılarak oya sunuldu ve yeni tarife oybirliği ile kabul edildi. Bu durumda suya yüzde 29 zam yapılarak fiyatlar 5,56'dan 8,33'e yükseltildi. Ancak 'insanı su kullanım hakkı' indirimi ile bu fiyat faturaya 7,21 olarak yansıyacak.