İstanbul'da suya yüzde 29 zam yapıldı - Son Dakika

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi, oy birliği ile kabul edilerek, suya yüzde 29 zam yapıldı.

Saraçhane'deki İBB Binası Meclis Toplantı Salonu'nda İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi.

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşen oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğünün İSKİ Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi İSKİ Kırsal Mahalle/Yerleşik Alan Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi ile gündeme geldi.

Önerilen teklifler

Teklifte İstanbullunun yüzde 86'sının kullandığı kademe olan 0-15 metreküplük kullanıma yüzde 68,34 zam istendi ve birim fiyat 10,8 lira olarak önerildi.

Ancak her ay tüketilen 2,5 metreküplük suyun 0,5 metreküplük kısmının "İnsani Su Hakkı" kapsamında ücretsiz olması nedeniyle şu an birim fiyatı 5,56 lira olan suyun faturaya 9,36 lira olarak yansıyacağı kaydedildi.

16 metreküp üzeri kullanım kademesi için fiyat 15,10 lira olarak önerildi. Köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde konut için 2,7 lira, konut ortak sayaç 15,1 lira, konut inşaatı şantiyesinde 15,1 lira, iş yeri 27,4 lira, mahalle olan yerlerdeki iş yerleri için de 2,7 lira olması istendi. Kırsal mahalle yerleşik alandaki konutlarda 2,7 lira, kırsal mahalle iş yerlerinde ise 13,51 lira önerisinde bulunuldu.

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, İSKİ'nin İstanbul halkının bir kurumu, kimsenin özel şirketi olmadığını ve kurumun menfaatlerinin herkesin ve İstanbullunun menfaatine olacağını belirterek, "Aynı sıkıntılı süreci yaşamaktansa, uzlaşı çıkıp İstanbul halkının mutlu olacağı, İSKİ'nin bir şekilde rahatlayacağı bir sonuç çıkmasını temenni ediyorum." dedi.

AK Parti teklifin revize edilmesini istedi

İSKİ'nin satıştan kaynaklı değil, yönetim zafiyetinden kaynaklı zarar ettiğini ileri süren AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Selim Bilmen ise, "Bu maliyet tablosu gerçeği yansıtmıyor. Bizim yaptığımız hesaplamalara göre 2021 yılındaki gider bütçesi 8 milyar dersek, 2022 yılında gelen bütçesi de 10 milyar 364 milyondu. İSKİ'ye yüzde 30'luk artışla 12 milyar 630 milyonluk bir bütçenin yeterli olacağını, yani İSKİ'nin sağlıklı bir mali yapıyla hizmetlerini devam ettirebileceğini düşünüyoruz." dedi.

Bilmen, teklifin revize edilerek meclise getirilmesini istedi.

Verilen 2,5 saatlik aranın ardından söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı,? maliyet hesaplarında bazı itirazları olduğunu, mayıs ayında bütün itirazlarını yapacaklarını söyledi.

Yeni teklif

Maliyet hesaplarında herhangi bir sorun olmadığını kaydeden Balyalı, "0-15 metreküp birinci kademe konut 8,33 lira, 16 metreküp ve üzeri ikinci kademe konut 12,51, iş yeri 22,40 lira olarak öneriyoruz." dedi.

Balyalı, TÜFE oranının her ay otomatik olarak faturaya yansıtılması teklifini de tekrar sunarak, kullanılmış suların uzaklaştırılması bedelinin de 1. kademe konut için 2,77 lira, ikinci kademe konut için 4,17 lira, iş yeri için 7,46 lira olarak eklenmesini önerdi.

AK Parti grubu, birim fiyatlarına zammı kabul etti ancak TÜFE oranının suya her ay otomatik olarak yansıtılmasına karşı çıktı.

Bunun üzerine teklif, TÜFE önerisi çıkarılarak oylamaya sunuldu ve yeni tarife oybirliği ile kabul edildi.

İstanbul'da suya yüzde 29 zam yapılırken, "İnsani Su Kullanım Hakkı" ile birinci kademe konut birim fiyatı faturaya 7,22 lira olarak yansıyacak.

Öte yandan 8,35 lira olan 16 metreküp ve üzeri su kullanımı 12,51 lira, 14,95 lira olan iş yeri su fiyatı 22,40 lira, 8,35 lira olan şantiye su fiyatı 12,51 lira, 1,39 olan kırsal mahalle konut su fiyatı 2,08 lira, 3,73 lira olan kırsal mahalle iş yeri 2,08 lira olarak belirlendi.

Bu arada köy tarifesi bedeline de "İnsani Su Kullanım Hakkı"nın yansıyacağı da bildirildi.