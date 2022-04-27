İstanbul'da tabanca çalan hırsız satın aldığı kırmızı şapkadan yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da tabanca çalan hırsız satın aldığı kırmızı şapkadan yakalandı

27.04.2022 11:07
İstanbul'da tabanca çalan hırsız satın aldığı kırmızı şapkadan yakalandı

Kağıthane'de bir şahıs girdiği bir evden tabanca ve dizüstü bilgisayar çaldı.

Kağıthane'de bir şahıs girdiği bir evden tabanca ve dizüstü bilgisayar çaldı. Olaydan önce yüzünü gizlemek için bir dükkana girerek kırmızı şapka satın alan hırsız, 15 adet kamera görüntüsü izleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Hırsızın kırmızı şapkayı satın aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki hafta Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde İlyas Uçan kapıyı kilitlemeden evden ayrıldı. Akşama doğru binaya giren bir kişi, kapıları kontrol etti. Bu sırada İlyas Uçan'ın yaşadığı dairenin kapısını kilitli olmadığını fark eden şahıs kolaylıkla içeriye girdi. Hırsız 12 bin lira değerindeki dizüstü bilgisayar ve yaklaşık değeri 4 bin lira olan tabancayı çalıp evden çıktı. Ardından saat 20.00 sıralarında eve gelen İlyas Uçan, kapının yarı açık olduğunu görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Kağıthane polisi kırmızı şapkadan tespit edip yakaladı

Olayın aydınlatılması için Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adres çevresindeki 15 adet kamera kaydını tek tek incelendi. Kamera kayıtları incelendiğinde siyah giyimli bir şahsın olay günü saat 19.30 sıralarında hırsızlık yapacağı adrese geldiği, içeride 5 dakika kaldıktan sonra olay yerinden ayrıldı görüldü. Onlarca saatlik görüntü izleyen polis, şahsın hırsızlık olayından önce bir mağazaya gittiği ve burada yüzünü kamufle etmek için kredi kartıyla ödeme yaparak kırmızı bir şapka satın aldığını tespit etti.

Suçunu itiraf etti

Buradan yola çıkan Kağıthane polisi, hırsızın Hasan B. (32) olduğunu belirledi. Çeşitli suçlara da karıştığı tespit edilen şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Evi soyduğunu itiraf eden şüphelinin çaldığı silah ele geçirilirken, dizüstü bilgisayarı ise Sefaköy'de birine sattığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan hırsız, adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Asayiş Büro, Kağıthane, Şapka, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da tabanca çalan hırsız satın aldığı kırmızı şapkadan yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da tabanca çalan hırsız satın aldığı kırmızı şapkadan yakalandı - Son Dakika
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