İstanbul'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

İstanbul Kağıthane'de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahalleli tarafından darp edildi. Yaşananlar kameralara yansıdı.

MAHALLELİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Semtteki sokakta yıllardır seyyar satıcılık yaptığı öğrenilen 56 yaşındaki K. J., iddiaya göre, 13 yaşındaki Mustafa K.'yi taciz etti. K.'nin, ailesine durumu bildirmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. O esnada iddiayı duyan vatandaşlar, olay yerine gelerek şahsı darp etmeye başladı.

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Şahıs polis tarafından gözaltına alınırken, toplanan mahalleli ise polis ekipleri tarafından dağıtıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.