İstanbul'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı - Son Dakika

İstanbul'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Son Güncelleme: 21.08.2023 00:46

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen kişi mahalleli tarafından darp edildi. Polis ekipleri taciz şüphelisini gözaltına alarak öfkeli kalabalığı dağıttı.

İstanbul Kağıthane'de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahalleli tarafından darp edildi. Yaşananlar kameralara yansıdı.

MAHALLELİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Semtteki sokakta yıllardır seyyar satıcılık yaptığı öğrenilen 56 yaşındaki K. J., iddiaya göre, 13 yaşındaki Mustafa K.'yi taciz etti. K.'nin, ailesine durumu bildirmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. O esnada iddiayı duyan vatandaşlar, olay yerine gelerek şahsı darp etmeye başladı.

İstanbul'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Mahalleli linç etmek istedi, polis ekipleri olay yerine sevk edildi

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Şahıs polis tarafından gözaltına alınırken, toplanan mahalleli ise polis ekipleri tarafından dağıtıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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