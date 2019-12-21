İstanbul'da taciz şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Şüphelinin "kasten yaralama" ve "intihara teşebbüs"ten emniyette suç kaydı bulunduğu belirtilmişti.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, S.K'nin işe giderken tacize uğraması ve mahalle sakinlerinin yardımıyla kurtulduğu ihbarı üzerine çalışma başlatmış, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıyı tespit etmiş ve Balat'ta saklandığı çatı katında gözaltına almıştı.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgusu yapılan zanlının "basit cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Balat Mahallesi'nde 15 Aralık 'ta işe giden S.K'yi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan H.P. emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Fatih'te bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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