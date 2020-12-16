İstanbul'da tahsilata gelen nişanlı çifte gasp şoku - Son Dakika

İstanbul'da tahsilata gelen nişanlı çifte gasp şoku

16.12.2020 22:49

İstanbul'da tahsilata gelen nişanlı çifte gasp şoku Kağıthane'de nişanlı çift başlarına tabanca dayatılarak önce darp ardından gasp edildi Şahıslar 18 bin lirasını çaldıkları çiftin aracını da gasp ederek kaçtı Kağıthane'de borçlarını tahsil etmek istedikleri 2 şahısla buluşan nişanlı çift,...

İstanbul'da tahsilata gelen nişanlı çifte gasp şoku

Kağıthane'de nişanlı çift başlarına tabanca dayatılarak önce darp ardından gasp edildi

Şahıslar 18 bin lirasını çaldıkları çiftin aracını da gasp ederek kaçtı

İSTANBUL - Kağıthane'de borçlarını tahsil etmek istedikleri 2 şahısla buluşan nişanlı çift, darp edildikten sonra başlarına tabanca dayatılarak 18 bin liraları gasp edildi. Çiftin otomobilini de çalan şahıslar, havaya ateş açarak kaçtı. Polis kimlikleri tespit edilen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fetih Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan G. ve nişanlısı Sinem K. 34 AGB 376 plakalı otomobilleriyle önceden borç verdikleri 2 şahısla parayı tahsil etmek için buluştu. Buluşma sonrası Barış Ç. ve Erkan Ç. çiftin aracına bindi. Burada taraflar arasında borç tahsilatı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar Hakan G'yi darp etmeye başladı.

Başına silah dayayıp saçından sürüklediler

O esnada şahıslardan biri Hakan G'nin başına tabanca dayayarak para istedi. Olay devam ettiği sırada otomobile 3 şahıs daha geldi. Gelen şahısların Hakan G'yi darp etmeye devam ettiği anda ise nişanlısı Sinem K. araçtan inerek kaçmak istedi. Ancak şahıslardan biri kadını saçından tutarak yerde sürükledikten sonra Hakan G'nin cebindeki 10 bin lirayı, nişanlısının ise cüzdanındaki 8 bin lira parasıyla cep telefonlarını gasp etti.

Hem paralarını hem de araçlarını gasp ettiler

Olayın ardından şahıslar, nişanlı çiftin aracını da gasp ettikten sonra havaya 3 el ateş açıp kaçtı. Dehşeti yaşayan çiftin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine giden ve şahısların kaçış noktalarında kapama yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çaldıkları otomobili terk edip izlerini kaybettiren şüpheli Barış Ç. ve Erkan Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da tahsilata gelen nişanlı çifte gasp şoku
İstanbul'da tahsilata gelen nişanlı çifte gasp şoku
İstanbul'da tahsilata gelen nişanlı çifte gasp şoku
İstanbul'da tahsilata gelen nişanlı çifte gasp şoku

Kağıthane, İstanbul, Silah, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da tahsilata gelen nişanlı çifte gasp şoku - Son Dakika


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