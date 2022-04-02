İstanbul'da takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı

02.04.2022 19:14
İstanbul'da takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı

Arnavutköy'de refüjü aşıp karşı şeride geçerek takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Arnavutköy'de refüjü aşıp karşı şeride geçerek takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Alınan bilye göre, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nden Sultangazi istikametine giden Yeliz Baltay, kullandığı 34 HC 1016 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Daha sonra takla atan araç, yolun ortasında durdu.

Kazada, sürücü ile araçtaki Berranur Baltay yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin de yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araçta bulunan bir çocuğun ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

YORUMLAR
500

Sultangazi, Tragger, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Kayserispor'u mağlup eden Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi korkulan yaşanmadı!
18:42 Üzerine benzin döken şahıs herkesin gözü önünde kendini çakmakla ateşe verdi! O anlar kameralara yansıdı
18:17 Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0'lık skorla yendi!
17:55 Dünden beri aranıyordu! Hakkari'de çaya düşen asker bulundu
17:53 4 yaşındaki çocuk yanlışlıkla KADES uygulamasına bastı! Polis ekipleri hiç vakit kaybetmedi!
17:49 Şaşkına çeviren olay! Yılın golünü atan İrfan Can'a top toplayıcı çocuktan gündem olan hareket
17:37 Vatandaş indirim beklerken zamla karşılaştı! İşte marketlerin KDV fırsatçılığı
17:31 Erdoğan'dan fırsatçılık yapanlara ağır sözler: Vicdansızlık yapanlara göz açtırmayacağız
17:29 Süper Lig'de oynanan tüm karşılaşmaların geçersiz sayılma riski var! İşte ayrıntılar
17:09 Şap hastalığı sebebiyle 7 mahalle karantinaya alındı! En büyük belirti halsizlik ve ağızda yara
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 19:21:44. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement