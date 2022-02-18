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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

18.02.2022 20:40

İstanbul'un Maltepe ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nurullah Ç'nin kullandığı 34 CDT 911 plakalı otomobil, Maltepe sahili Dragos mevkisinde bariyerlere çarparak takla attı.

Doğal gaz aktarım kutusunun yanında duran otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

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İstanbul, İtfaiye, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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