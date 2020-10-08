Son dakika! İSTANBUL'DA TAKLİT ÜRÜN OPERASYONU KAMERADA - Son Dakika

İSTANBUL'un çeşitli ilçelerinde ünlü markalara ait ayakkabı ve çantaların taklitlerini üretenlere yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda çeşitli ilçelerde ünlü markaların taklit ürünlerinin üretildiğini tespit etti. Bahçelievler, Esenler ve Bağcılar ilçelerinde çeşitli markalara ait spor ayakkabı, okul çantası gibi ürünlerin taklitlerini üretip depolayanlara yönelik operasyon düzenledi. Geçen salı günü 5 farklı adreste yapılan aramalarda çeşitli markalara ait 1430 okul çantası, 17 bin 168 çift ayakkabı, 115 bin 840 yarı mamül ürün ile çok sayıda etiket ve rulolar halinde kumaş ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 18 milyon 238 bin lira olduğu bildirildi. Gözaltına alınan 2 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü dökümü:

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Polis kamerasından operasyon anı

- İstanbul