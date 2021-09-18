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İstanbul'da taksi çilesi bitmedi! Taksim'de turistler saatlerce bavullarıyla bekledi - Son Dakika

İstanbul'da taksi çilesi bitmedi! Taksim'de turistler saatlerce bavullarıyla bekledi

18.09.2021 14:32

İstanbul'da çözüme kavuşamayan taksi sorunu kentte yaşayanlar kadar, turistlerin de canını sıkıyor. Her gün yüzbinlerce turistin akınına uğrayan Taksim Meydanı'nda yine aynı çile yaşandı. Taksim'de taksiye binmek isteyen turistler fahiş fiyatlar ve farklı bahanelerle karşılaştı. Bir taksici kendisine gelen 10 farklı müşteriyi kısa mesafe gideceği ve bavulluğu olduğu gerekçeleriyle aracına almadı. Bazı turistler taksiye binebilmek için bavullarıyla saatlerce beklemek zorunda.

İstanbul Taksim Meydanı'nda taksiye binmek isteyen turistler yine gitmek istedikleri yere gidemedi. Bir taksici, bir saat içerisinde kendisine gelen ondan fazla müşteriyi çeşitli bahanelerle arabasına almayarak, boş araçla meydandan ayrıldı.

KENDİNE UYGUN MÜŞTERİYİ BULMAK İÇİN 1 SAAT BEKLEDİ

Meydandan ayrılmasının ardından hemen ileride arabasının yanında arkadaşlarıyla sohbette olduğu görülen taksici, bir saatin sonunda kendine uygun müşteriyi bulup oradan uzaklaştı.

BAVULLU YOLCU KABUL ETMİYOR, TAKSİMETRE AÇMIYOR

Kısa mesafe, taksimetre açmamak ve bavullu yolcu almamak bahaneleriyle, Laleli'de bulunan otellerine gitmek için saatlerdir taksi bekleyen turistlerden biri ise, "Laleli'ye gitmek istiyorum. 150 TL para istiyor" dedi.

GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ ANLAYINCA FİKİR DEĞİŞRTİRDİ

Kameralar tarafından görüntülendiğini fark eden taksici, mecbur kalarak yolcuları aldı. Yolcuları görüntülendiği için alan taksici, "Alıyordum zaten. Sadece kaç para diye soruyorlardı. Ben zaten alacaktım. Bir şey demiyorum" ifadelerini kullandı.

TURİSTLER ELLERİNDE BAVULLARLA SAATLERCE BEKLEDİ

Öte yandan, turistler taksiye binebilmek için ellerinde bavullarla saatlerce Taksim Meydanı'nda beklemek zorunda kaldı.

İstanbul'da taksi çilesi bitmedi! Taksim'de turistler saatlerce bavullarıyla bekledi

İstanbul Taksim Meydanı, Taksim, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da taksi çilesi bitmedi! Taksim'de turistler saatlerce bavullarıyla bekledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da taksi çilesi bitmedi! Taksim'de turistler saatlerce bavullarıyla bekledi - Son Dakika
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