İSTANBUL'DA TAKSİ DOLMUŞ VE MİNİBÜSLER DEZENFEKTE EDİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA TAKSİ DOLMUŞ VE MİNİBÜSLER DEZENFEKTE EDİLDİ - Son Dakika

İSTANBUL'DA TAKSİ DOLMUŞ VE MİNİBÜSLER DEZENFEKTE EDİLDİ

7 saat önce

*Dezenfekte edilen araçların camlarına yapıştırılan 'Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından dezenfekte edilmiştir' yazılı çıkartma dikkat çekti.

*Dezenfekte edilen araçların camlarına yapıştırılan 'Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından dezenfekte edilmiştir' yazılı çıkartma dikkat çekti.

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da koronavirüse karşı mücadele kapsamında taksi, dolmuş ve minibüslerin dezenfekte çalışmaları sürüyor. İBB bunun için 100 yeni mobil ve sabit istasyon belirledi.

İstanbul'da koronavirüsle mücadele için ibadethanelerde, okullarda, hastanelerde ve toplu ulaşımda dezenfekte çalışmaları devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi; taksi, dolmuş ve minibüslerin de dezenfekte edilmesi için 100 yeni mobil ve sabit istasyon belirledi. 100 noktadan 46'sı bugün faaliyete geçerken, geri kalan istasyonların da bu hafta hazır olacağı öğrenildi.

'DEZENFEKTE EDİLMİŞTİR' ÇIKARTMASI

Taksiler, İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren araç yıkama ve oto kuaförlerinde dezenfekte edilirken, minibüsler ise Topkapı, Şirinevler, Esenler Otogar, Kadıköy Ana Minibüs Durakları, Pendik Ana Minibüs Duraklarında oluşturulan noktalarda dezenfekte ediliyor. Dezenfekte edilen araçların camlarına 'Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından dezenfekte edilmiştir' yazılı çıkartma yapıştırılıyor.

İSTANBUL'DA TAKSİ DOLMUŞ VE MİNİBÜSLER DEZENFEKTE EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:12 Kaynak: DHA

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