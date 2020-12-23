İSTANBUL'DA TAKSİ MİNİBÜS VE DOLMUŞ ÜCRETLERİNE YÜZDE 11 ZAM - Son Dakika

Burçak BOZKUŞ -Buğra BENLİOĞLU/ -İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı. Minibüs ücretlerinde en kısa mesafe 2,50'den 2,75 TL'ye çıktı.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde toplandı. 2020 yılının son UKOME toplantısının en önemli gündem maddeleri minibüs, taksi ve taksi dolmuş ücret tarifesi ile dolmuş ve minibüsten taksiye dönüşmek isteyen 1000 taksi plakası teklifleri oldu.

Minibüs, taksi, dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam önerildi. Sektör temsilcileri zamları düşük bularak taksi ücretlerine yüzde 20, minibüs ücretlerine de yüzde 13 zam yapılıp indi-bindi ücretinin 3 TL olmasını istediler. Konuşmaların ardından yüzde 11 zam teklifi UKOME toplantısında oy çokluğu ile kabul edildi.

YENİ ÜCRETLERAlınan karara göre taksi açılış ücreti 5 TL'den 5.55 TL'ye, D segmentli taksiler ile C ve üstü segmentte elektrik motorlu taksiler için 5.75 TL'den 6.38 TL'ye, lüks taksiler de 8.50 TL'den 9.44 TL'ye çıkarıldı. Minibüslerde en kısa mesafe 2.50'den 2.75'e, en uzun mesafe 3.70 TL'den 4 TL'ye çıktı. Öğrenci ücreti de kısa ve uzun mesafede de 1.75 TL oldu.Toplantıda havalimanlarında çalışan taksilerin renginin turuncu olması da karara bağlandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, toplantıda İstanbul Kart ücretlerine zam dönemi olmasına rağmen İstanbullulara destek olmak için bu taleplerini ertelediklerini açıkladı.

MİNİBÜS VE TAKSİ DOLMUŞLARIN TAKSİYE DÖNÜŞMESİ TEKLİFİ REDDEDİLDİ

İBB yönetiminin İstanbul'da taksiye dönüşmek isteyen 1000 minibüs ve dolmuş için hazırladığı teklif, UKOME toplantısında reddedildi. 1000 minibüs ve dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifinin oylanması öncesinde tartışma yaşandı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Bu hukuksuz, adaletsiz, kanuna aykırı teklifi kabul etmiyoruz" dedi. Minibüs esnafı da mağdur olduklarını, mağduriyetlerinin giderilmesi için bu kararın oy birliği ile kabul edilip adaletli bir karar alınmasını istedi. İBB temsilcileri de kanunun aylardır gündemde olduğunu ve ayrıntılı olarak incelendiğini söyledi. Konuşmaların ardından 1000 minibüs ve dolmuşun taksiye dönüşmesi teklifi reddedildi. Toplantıda personel taşımacılığı şoför yaşının 22'ye indirilmesi teklifi, tekrar görüşülmek üzere geri çekildi.