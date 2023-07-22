Keşke zam isteyeceğinize biraz da kaliteyi artırsanız! Taksici, genç kadını kanlar içinde bıraktı

İstanbul Beyoğlu'nda bir taksi sürücüsü, para bozdurma meselesi nedeniyle tartıştığı yabancı kadın yolcuyu darbetti. İBB, kadını darbeden taksi şoförünün çalışma iznini iptal etti. Ayrıca aracın çalışma ruhsatı askıya alındı.

ARAÇTAN İNEREK TARTIŞMAYA DEVAM ETTİLER

Olay, Taksim Tarlabaşı'nda dün sabah saatlerinde yaşandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, taksi ücreti için kadın yolcunun verdiği parayı kimin bozdurması gerektiği yönünde tartışma çıktı. Yabancı kadın yolcu ile sürücü market önünde araçtan inerek tartışmaya devam etti.

KOVALAMACA SONRASI YAKALADIĞI KADINI DARBETTİ

Yolcunun araç camına vurması üzerine taksici de kadına saldırdı. Araç etrafında yaşanan kovalamaca sonrası taksici yakaladığı kadını darbetti. O anlar çevredekiler tarafından görüntülenirken güvenlik kamerasına da yansıdı. Taksici olay sonrası uzaklaştı.

ÇALIŞMA İZNİ İPTAL EDİLDİ

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken İBB ise, Tarlabaşı'nda kadın yolcusunu darbeden taksi şoförünün çalışma izninin iptal edildiğini açıkladı. Ayrıca aracın çalışma ruhsatı askıya alındı.

İNDİ-BİNDİ 75 TL OLSUN İSTİYORLAR

Öte yandan; İstanbul'da taksilerin indi-bindi diye bilinen en kısa mesafe ücretinin 75 TL olduğu iddiası geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. İddiayı yanıtlayan İBB kaynakları, "Alt komisyonda bu görüşülmüş olabilir bugün ama bu sadece fikir olarak ortaya atılmıştır. Taksiciler alt komisyonda bunu istemiş olabilir, ama bu resmi bir karar değil. 27 Temmuz'da UKOME toplantısı var. Orada belli olur" yanıtını vermişti.