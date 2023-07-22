Keşke zam isteyeceğinize biraz da kaliteyi artırsanız! Taksici, genç kadını kanlar içinde bıraktı - Son Dakika
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Keşke zam isteyeceğinize biraz da kaliteyi artırsanız! Taksici, genç kadını kanlar içinde bıraktı

22.07.2023 16:02

Beyoğlu'nda bir taksi sürücüsü, para bozdurma meselesi yüzünden tartıştıkları kadın yolcuyu darbetti. Görüntülerin infial yaratması sonrası, taksi şoförünün çalışma iznini iptal edildi. Öte yandan; İstanbul'da taksiciler geçtiğimiz günlerde indi bindi fiyatının 75 TL olmasını talep etmiş, İBB kararın 27 Temmuz'da verileceğini belirmişti.

İstanbul Beyoğlu'nda bir taksi sürücüsü, para bozdurma meselesi nedeniyle tartıştığı yabancı kadın yolcuyu darbetti. İBB, kadını darbeden taksi şoförünün çalışma iznini iptal etti. Ayrıca aracın çalışma ruhsatı askıya alındı.

ARAÇTAN İNEREK TARTIŞMAYA DEVAM ETTİLER

Olay, Taksim Tarlabaşı'nda dün sabah saatlerinde yaşandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, taksi ücreti için kadın yolcunun verdiği parayı kimin bozdurması gerektiği yönünde tartışma çıktı. Yabancı kadın yolcu ile sürücü market önünde araçtan inerek tartışmaya devam etti.

İstanbul'da Taksi Şoförü Yabancı Kadın Yolcuyu Darbetti

KOVALAMACA SONRASI YAKALADIĞI KADINI DARBETTİ

Yolcunun araç camına vurması üzerine taksici de kadına saldırdı. Araç etrafında yaşanan kovalamaca sonrası taksici yakaladığı kadını darbetti. O anlar çevredekiler tarafından görüntülenirken güvenlik kamerasına da yansıdı. Taksici olay sonrası uzaklaştı.

ÇALIŞMA İZNİ İPTAL EDİLDİ

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken İBB ise, Tarlabaşı'nda kadın yolcusunu darbeden taksi şoförünün çalışma izninin iptal edildiğini açıkladı. Ayrıca aracın çalışma ruhsatı askıya alındı.

İNDİ-BİNDİ 75 TL OLSUN İSTİYORLAR

Öte yandan; İstanbul'da taksilerin indi-bindi diye bilinen en kısa mesafe ücretinin 75 TL olduğu iddiası geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. İddiayı yanıtlayan İBB kaynakları, "Alt komisyonda bu görüşülmüş olabilir bugün ama bu sadece fikir olarak ortaya atılmıştır. Taksiciler alt komisyonda bunu istemiş olabilir, ama bu resmi bir karar değil. 27 Temmuz'da UKOME toplantısı var. Orada belli olur" yanıtını vermişti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Filozof sn.: Devlet artık bunlara gereken dersi vermeli kadına en küçük şiddet 25 sene olmalı bakalım yapacakmı rezil Cevap Yaz 37 8 Yayından Kaldır
  • ali veli: İstanbul’da yaşamıyorum ama Allah aşkına birileri İstanbul’daki şu taksici zulmüne son versin, bunların bu azgınlığı bu kanun tanımazlığı bi aşın bulsun artık Cevap Yaz 48 5 Yayından Kaldır
  • özer bergin: Uber olsa böyle yaratıklar yaşayamaz. Cevap Yaz 91 5 Yayından Kaldır
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tragger, DHA, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Keşke zam isteyeceğinize biraz da kaliteyi artırsanız! Taksici, genç kadını kanlar içinde bıraktı - Son Dakika
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