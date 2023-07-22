İstanbul'da Taksi Şoförü Yabancı Müşteriyi Öldüresiye Dövdü - Son Dakika
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İstanbul'da Taksi Şoförü Yabancı Müşteriyi Öldüresiye Dövdü

22.07.2023 09:34

İstanbul'da bir taksi şoförü, iddiaya göre yabancı müşteriden fazla para istedi. Müşteri istediği miktarı vermeyince taksi şoförü yolcuyu öldüresiye dövdü. Olay Taksim Tarlabaşı'nda meydana geldi ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da bir taksi şoförü, iddiaya göre yabancı müşteriden fazla para istedi. Müşteri istediği miktarı vermeyince taksi şoförü yolcuyu öldüresiye dövdü.

TAKSİDEN İNİP TARTIŞMAYA DEVAM ETTİ

Olay dün sabah saatlerinde Taksim Tarlabaşı'nda meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü yabancı müşterisinden fazla para istedi. Müşteri fazla parayı vermeyeceğini söyleyince aralarında tartışma yaşandı. Taksiden inen kadın müşteri, tartışmaya devam etti.

KADIN YOLCUYU ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken taksici kadın yolcuyu hırpalamaya başladı. Daha sonra kadına öldüresiye vuran taksici parayı alıp olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA
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İstanbul, Taksim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Taksi Şoförü Yabancı Müşteriyi Öldüresiye Dövdü - Son Dakika
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