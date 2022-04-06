İstanbul'da taksi şoföründen örnek davranış - Son Dakika
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İstanbul'da taksi şoföründen örnek davranış

06.04.2022 19:10
İstanbul'da taksi şoföründen örnek davranış

İstanbul'da bir taksi şoförü, aracında unutulan ve içerisinde para ile pasaport bulunan çantayı sahibine teslim etti.

İstanbul'da bir taksi şoförü, aracında unutulan ve içerisinde para ile pasaport bulunan çantayı sahibine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Üsküdar'da Abdullah Aşlamacı'nın kullandığı taksiye binen yabancı uyruklu iki müşteri, Kadıköy'deki bir otelin önünde araçtan indi.

Bir süre sonra, içerisinde yaklaşık 14 bin dolar ile pasaport olduğu öğrenilen çantanın arka koltukta unutulduğunu fark eden Aşlamacı, müşterilerini önünde indirdiği otelin yetkilileriyle görüşmek üzere yola çıktı.

Yoldayken otel yetkilileri tarafından aranan Aşlamacı, çantanın sahibinin de durumu fark ettiğini ve otel yetkililerince kendisine ulaşılmaya çalışıldığını öğrendi.

Taksi sürücüsü Aşlamacı, Taksiciler Esnaf Odası ve otel yetkilileri bir araya gelerek, çantayı tutanakla sahibine teslim etti.

Bu anlar, esnaf odası tarafından kameraya kaydedildi.

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Pasaport, İstanbul, Taksi, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul'da taksi şoföründen örnek davranış - Son Dakika
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