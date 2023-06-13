İstanbul'da Taksi Şoförüne Beklenmedik Tepki

İstanbul'da genellikle değişim saatini bahane ederek karşıya veya uzak mesafeye yolcu götürmeyi reddeden taksi şoförleri en sonunda yolcuları çileden çıkardı. Sosyal medyaya düşen bir görüntü gündem oldu.
İstanbul'un işlek noktalarından birisinde bir taksi şoförü, bir yolcuyu arabasına almak istemedi. Taksi şoförü yoluna devam etmek isterken yolcunun beklemediği tepkisiyle karşılaştı.
Araca alınmamasına çok sinirlenen yolcu, taksi şoförünü kolundan tutarak zorla arabaya bindirdi. Kendisini istediği yere götüreceğini söyleyen yolcu, şoföre, "Sen hayırdır beni almıyorsun arabaya. Bin arabaya geç direksiyona. Bin arabaya sen kimsin?" sözleriyle tepki gösterdi.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolcunun taksi şoförünü yaka paça araca bindirdiği anlarda çevredekilerin şaşkınlıkla yaşananları izlediği görüldü.
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