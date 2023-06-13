İstanbul'da Taksi Şoförüne Beklenmedik Tepki - Son Dakika
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İstanbul'da Taksi Şoförüne Beklenmedik Tepki

13.06.2023 21:59

İstanbul'da değişim saatini bahane ederek yolcu almayan taksi şoförleri, bir yolcunun zorla arabaya bindirerek tepki göstermesiyle karşılaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da genellikle değişim saatini bahane ederek karşıya veya uzak mesafeye yolcu götürmeyi reddeden taksi şoförleri en sonunda yolcuları çileden çıkardı. Sosyal medyaya düşen bir görüntü gündem oldu.

TAKSİ ŞOFÖRÜNE BEKLENMEDİK TEPKİ

İstanbul'un işlek noktalarından birisinde bir taksi şoförü, bir yolcuyu arabasına almak istemedi. Taksi şoförü yoluna devam etmek isterken yolcunun beklemediği tepkisiyle karşılaştı.

"BİN ARABAYA GEÇ DİREKSİYONA"

Araca alınmamasına çok sinirlenen yolcu, taksi şoförünü kolundan tutarak zorla arabaya bindirdi. Kendisini istediği yere götüreceğini söyleyen yolcu, şoföre, "Sen hayırdır beni almıyorsun arabaya. Bin arabaya geç direksiyona. Bin arabaya sen kimsin?" sözleriyle tepki gösterdi.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolcunun taksi şoförünü yaka paça araca bindirdiği anlarda çevredekilerin şaşkınlıkla yaşananları izlediği görüldü.

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SON DAKİKA: İstanbul'da Taksi Şoförüne Beklenmedik Tepki - Son Dakika
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