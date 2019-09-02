İstanbul'da taksi ücretlerine zam yürürlüğe girdi: İndi bindi 10 liradan 13 liraya yükseldi
2 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile taksiciler arasındaki görüşme sonrası onaylanan taksilere zamlı tarife yürürlüğe girdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile taksiciler arasındaki görüşme sonrası onaylanan taksilere zamlı tarife yürürlüğe girdi.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odasından (ITEO), yapılan yazılı açıklamaya göre yeni tarife doğrultusunda, taksi açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, indi-bindi ücreti 10 liradan 13 liraya, kilometre başı ücret 2,5 liradan 3,10 liraya yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:23
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