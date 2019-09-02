Son Dakika Haberleri: İstanbul'da taksi ücretlerine zam yürürlüğe girdi: İndi bindi 10 liradan 13 liraya yükseldi
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İstanbul'da taksi ücretlerine zam yürürlüğe girdi: İndi bindi 10 liradan 13 liraya yükseldi

2 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile taksiciler arasındaki görüşme sonrası onaylanan taksilere zamlı tarife yürürlüğe girdi.

İstanbul'da taksi ücretlerine zam yürürlüğe girdi: İndi bindi 10 liradan 13 liraya yükseldi, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile taksiciler arasındaki görüşme sonrası onaylanan taksilere zamlı tarife yürürlüğe girdi.


İstanbul Taksiciler Esnaf Odasından (ITEO), yapılan yazılı açıklamaya göre yeni tarife doğrultusunda, taksi açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, indi-bindi ücreti 10 liradan 13 liraya, kilometre başı ücret 2,5 liradan 3,10 liraya yükseldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:23 
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