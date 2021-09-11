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İSTANBUL'DA TAKSİ VE OTOBÜSLERE ANLIK TAKİP - Son Dakika

İSTANBUL'DA TAKSİ VE OTOBÜSLERE ANLIK TAKİP

11.09.2021 10:12

ARAÇ içi kameralar ve uydu tabanlı izleme sistemi GPS ile İstanbul'daki taksiler ve toplu ulaşım araçlarının tamamı 7 gün 24 saat anlık olarak izlenecek, olumsuzluklara anında müdahale edilecek.

ARAÇ içi kameralar ve uydu tabanlı izleme sistemi GPS ile İstanbul'daki taksiler ve toplu ulaşım araçlarının tamamı 7 gün 24 saat anlık olarak izlenecek, olumsuzluklara anında müdahale edilecek. Yolu uzatan, yolcu almayan taksicilerin araç içi görüntüleri ve rotaları anlık olarak tespit edilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hizmete başladı. Merkezde, Kamera Araç Takip Şefliği ve Denetim Şefliği olmak üzere 2 birim bulunuyor. Dev ekranların kurulu olduğu merkezde İstanbul'da bulunan 15 binin üzerinde taksi ve 7 bine yakın minibüs, dolmuş ve taksi dolmuşlar araç içi kameralarla takip edilecek, şoför denetimleri yapılabilecek. Bu sayede araçların içerisinde yaşanan yıllık yaklaşık 7 bin adli vakanın da aydınlatılması sağlanacak. Veriler adli makamlar ve emniyet güçleriyle paylaşılacak.

YOLU UZATAN, MÜŞTERİ BEĞENMEYEN TAKSİCİYE SON

Araçlara entegre bulunan GPS yani uydu tabanlı izleme sistemiyle, taksilerin yolu uzatma sorunları da son bulacak. İBB Beyaz Masa'ya iletilen şikayetle, taksilerin güzergahları ve araç içi görüntüleri bu merkezde izlenecek. Yapılan incelemelerde taksi şoförünün hatalı bulunması durumunda cezai işlem uygulanacak. Ayrıca müşteri almama, müşteriyi yolda indirme durumlarında da yine araç içi kameralar incelenerek sorunlara çözüm aranacak. Taksi şoförlerini olumsuzluklardan korumak için ise sisteme entegre panik butonları kullanılacak. Bu butonlarla, taksici araç içinde yaşayacağı bir olumsuzluk durumunda panik butonuna basarak Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi ile irtibata geçerek yardım isteyebilecek. Minibüsler 4, taksi dolmuşlar ise 3 kamera ile anlık olarak gözlem altında olacak.

SAHA EKİPLERİ

Merkeze bağlı sabit ve sahada görev yapan denetim personelleri dahil üzere toplam 84 adet personel çalışıyor. Sahadaki personeller denetim araçlarıyla yaptıkları denetimleri anlık olarak merkeze aktaracak. Merkezde de görüntülenen olumsuzluklar araçlara bildirilerek müdahale edilebilecek. Çözüm merkezine ulaşan vatandaş talep ve şikayetleri yine merkezde değerlendirilerek çözüme kavuşturulacak. Şehir Hatları vapurları da yakın zamanda bu sisteme entegre edilecek.

"BU BİRÇOK OLAYIN AYDINLATILMASINA DA YARDIMCI OLUYOR"

Merkez ve çalışmalar hakkında bilgi veren İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Cem Ocak, "İstanbul sınırları içerisinde toplu taşıma araçlarını anlık olarak denetlemek, izlemek, görüntüleri burada arşivleyip gerektiğinde adli mercilerle ve emniyet birimlerimizle paylaşmak üzere arşivliyoruz. Bu birçok olayın aydınlatılmasına da yardımcı oluyor. Toplamda 17 bin 395 taksimiz var, bunun 15 bininde hali hazırda sistemlerimiz kurulu, kalanlar içinde montajlarımız devam ediyor. 7 bin minibüs ve taksi dolmuşumuzda da sistemlerimiz hali hazırda kurulu. Bunun dışında da merkezimizin şöyle bir özelliği olacak, taksilerimizde bulunan sistemlerimizde bir panik butonumuz var. Bu panik butonlarımız herhangi bir olumsuz durumda düğmeye basılması halinde bize uyarı gelecek. Biz o anda şoföre ulaşacağız ve burada şoföre olumsuz bir durum olup, olmadığı konusunda 'evet' veya 'hayır' şifreli bir haberleşme yöntemiyle iletişime geçeceğiz. Eğer olumsuz bir durum alırsak derhal emniyet birimlerimizle durumu paylaşıp, araçlarımızı aynı anda sadece kamerayla izleme değil GPS verisi de elimizde olduğu için bunu da emniyet birimlerimizle paylaşıp olayın aydınlanmasına veya esnafımızın mağdur olmamasına yardımcı olmayı hedefliyoruz" dedi.

"TAKSİ YA DA MİNİBÜS HANGİ TOPLU TAŞIMA ARACINDAYSA GEREKLİ YAPTIRIMLARI UYGULUYORUZ"

Ocak, "Taksilerimizde 2 adet kameramız var ön ve arkayı izleyen, minibüslerimizde 4 kameramız var, taksi dolmuşta da 3 kamera şeklinde. GPS verisinde araçlarımızın üzerinde bulunan sistemlerimizden, bize aracımızın nerede olduğunu, bir müşteriyi aldığında yolu uzatma ya da aksi bir durumla karşılaşıldığında ona müdahale etmemiz açısından anlık olarak taksinin nerede olduğunu, İstanbul'un hangi caddesinde, sokağında olduğunu görüp, izleyip, denetleyebiliyoruz. Taksinin içerisinde yaşanan bir olayla ilgili burada görüntü alabildiğimizde olayların aydınlanması yüzde 80-90 oranında daha mümkün oluyor. Çünkü birebirde birtakım sorunlar oluşabiliyor ama görüntü olduğunda her şeyini çok net. Ben taksiye bindim, taksici beni zorla indirdi ya da almak istemedi veya GPS verisi üzerinden fazla dolaştırdı gibi herhangi bir şikayet aldığımızda çözüm merkezimize ulaşan şikayetler tarafımıza ulaşıyor. Burada arkadaşlarımız tarafından sistem üzerinde değerlendirilip taksi ya da minibüs hangi toplu taşıma aracındaysa gerekli yaptırımları uyguluyoruz ve vatandaşımıza geri dönüş sağlıyoruz. Anlık izleme esnasından bir olumsuzluk gördüğümüzde sahada bulunan ekiplerimiz hızlı bir şekilde lokasyonu bildirip, hızlı bir şekilde intikal etmesini sağlayabiliriz" şeklinde konuştu.

"RUHSATINI VE ÇALIŞMA BELGESİNİ ASKIYA ALIYORUZ"

Cem Ocak, toplu ulaşım araçlarında bulunan kamera ve GPS sistemlerine herhangi bir müdahale durumda ise ağır yaptırımlar bulunduğuna dikkat çekerek, "Herhangi bir şekilden görüntü kaydedici cihazlarımıza fiziki olarak müdahale edildiğinde bunun yaptırımı var. Örnek veriyorum; kameranın açısını değiştirse dahi bunun bir yaptırımı söz konusu. Bu şekilde bir olayla karşılaştığımızda direkt ruhsatını ve çalışma belgesini askıya alıyoruz ve kişiyi denetim merkezine davet ediyoruz, neden bu şekilde davrandığı veya fiziki müdahalenin nasıl gerçekleştiğini görmek adına. Çünkü fiziki müdahaleyi gerçekleştirdikten sonraki süreçte ben aracın içine hakim olamıyorum. O yüzden herhangi bir şekilde müdahale ettiğinde bunun ağır bir yaptırımı var" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA TAKSİ VE OTOBÜSLERE ANLIK TAKİP
İSTANBUL'DA TAKSİ VE OTOBÜSLERE ANLIK TAKİP
İSTANBUL'DA TAKSİ VE OTOBÜSLERE ANLIK TAKİP
İSTANBUL'DA TAKSİ VE OTOBÜSLERE ANLIK TAKİP

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA TAKSİ VE OTOBÜSLERE ANLIK TAKİP - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA TAKSİ VE OTOBÜSLERE ANLIK TAKİP - Son Dakika
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