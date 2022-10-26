İstanbul'da taksici rezaleti: Yaşlı iki kadını görmezden gelip yanlarından geçtiler - Son Dakika
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İstanbul'da taksici rezaleti: Yaşlı iki kadını görmezden gelip yanlarından geçtiler

26.10.2022 09:20
İstanbul'da taksici rezaleti: Yaşlı iki kadını görmezden gelip yanlarından geçtiler

İstanbul Beyoğlu ilçesinde hastaneden çıkan 95 yaşındaki yaşlı kadını ve yanındaki arkadaşını hiçbir taksi şoförü aracına almadı.

İstanbul Beyoğlu ilçesinde hastaneden çıkan 95 yaşındaki yaşlı kadını ve yanındaki arkadaşını hiçbir taksi şoförü aracına almadı. Oksijen cihazına bağlı yaşlı kadın ve arkadaşı yarım saat boyunca taksiye binmek için yol kenarında bekledi. Tüm çabası boşa çıkan yaşlı kadınların yardımına ise gazeteci yetişti.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çıkan 90 ve 95 yaşındaki 2 yaşlı kadın yarım saat boyunca taksi bekledi. Nefes darlığı çeken 95 yaşındaki kadın, oksijen cihazına bağlı olduğu halde hiçbir taksi şoförü durmadı. Eve gitmek için yol kenarında yarım saat boyunca taksilere el kaldıran 2 yaşlı kadın, durmayan şoförlere isyan etti. Kadınların yardımına en sonunda bir gazeteci yetişti. Yoldan geçen bir taksiyi durduran gazeteci yaşlı kadınları araca bindirerek eve gitmelerini sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da taksici rezaleti: Yaşlı iki kadını görmezden gelip yanlarından geçtiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da taksici rezaleti: Yaşlı iki kadını görmezden gelip yanlarından geçtiler - Son Dakika
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