Taksici terörü kamerada: Genç kızı tekme tokat darp etti - Son Dakika
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Taksici terörü kamerada: Genç kızı tekme tokat darp etti

22.03.2022 14:12
Taksici terörü kamerada: Genç kızı tekme tokat darp etti

Beyoğlu'nda çıkan tartışmanın ardından taksiden inen bir genç kız, taksi şoför tarafından tekme ve tokat darp edildi.

Beyoğlu'nda çıkan tartışmanın ardından taksiden inen bir genç kız, taksi şoför tarafından tekme ve tokat darp edildi. Dehşet anları kameralara yansırken, yaralan genç kızın şikayeti üzerine taksici polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi Tepebaşı Caddesi'nde 8 Mart'ta saat 22.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D.D.(20) isimli kadın ile bindiği ticari taksinin şoförü M.Ç.(48) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

GENÇ KIZI TEKME TOKAT DÖVDÜ

Tartışmanın alevlenmesi üzerine F.D.D, Tepebaşı Caddesi üzerinde araçtan indi. Bu sırada araçtan inen M.Ç., genç kızı darp etti. Bu sırada olaya gören vatandaşların ise genç kıza dehşeti yaşatan taksiciye hiç müdahale etmemesi bu kadarına da pes artık dedirtti. Taksi şoförü tarafından darp edilen talihsiz kız, yaralandı.

POLİS DARPÇI TAKSİCİYİ YAKALADI

Olay yerinden güçlükle uzaklaşan F.D.D, hastanede darp raporu almasının ardından emniyete giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheli taksi şoförünün kimliğini tespit etti. M.Ç., dün Beyoğlu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

(Doğan Can Cesur/ İHA)

Taksici terörü kamerada: Genç kızı tekme tokat darp etti
Taksici terörü kamerada: Genç kızı tekme tokat darp etti
Taksici terörü kamerada: Genç kızı tekme tokat darp etti
Taksici terörü kamerada: Genç kızı tekme tokat darp etti
Taksici terörü kamerada: Genç kızı tekme tokat darp etti
Taksici terörü kamerada: Genç kızı tekme tokat darp etti
Taksici terörü kamerada: Genç kızı tekme tokat darp etti
Taksici terörü kamerada: Genç kızı tekme tokat darp etti

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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