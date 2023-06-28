İstanbul'da taksiciden akıl almaz sarkıntılık: 'Para önemli değil' - Son Dakika
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İstanbul'da taksiciden akıl almaz sarkıntılık: 'Para önemli değil'

28.06.2023 18:51

İstanbul'da Bali uyruklu bir kadın, Şişli'de bindiği taksinin şoförü tarafından sözlü tacize uğradı. Kadına sarkıntılık da yapan taksicinin, 'para önemli değil' sözleri şoke etti. Kadının olayla ilgili şikayette bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul'da Bali uyruklu bir kadın, Şişli'de bindiği taksinin şoförü tarafından sözlü tacize uğradı. Kadına sarkıntılık da yapan taksicinin, "para önemli değil" sözleri şoke etti. Kadının olayla ilgili şikayette bulunmadığı öğrenildi.

KADINA LAF ATMAYA BAŞLADI

İstanbul'da yaşanan taksici vakalarına bir yenisi daha eklendi. Önceki akşam Bali uyruklu Ayu Girianjani yabancı uyruklu bir kadın, evine gitmek üzere Şişli'den Fatih Eminönü'ne gitmek için taksiye bindi. Kadın yolculuk yaptığı esnada taksici, kadına laf atmaya başladı.

"PARA ÖNEMLİ DEĞİL"

Kadının rahatsız olmasına rağmen sarkıntılığa devam eden taksici, "Para önemli değil" diyerek de sözlü tacizde bulundu. Yaşanan o anları kadın cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kadının olayla ilgili şikayette bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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İstanbul, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da taksiciden akıl almaz sarkıntılık: 'Para önemli değil' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da taksiciden akıl almaz sarkıntılık: 'Para önemli değil' - Son Dakika
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