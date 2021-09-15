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İstanbul'da taksiciden örnek davranış, para dolu cüzdanı turistlere ulaştırdı - Son Dakika

İstanbul'da taksiciden örnek davranış, para dolu cüzdanı turistlere ulaştırdı

15.09.2021 09:37
İstanbul'da taksiciden örnek davranış, para dolu cüzdanı turistlere ulaştırdı, System.String[]

Laleli'den İstanbul Havalimanı'na gitmek için taksiye binen iki Rus turist, para dolu cüzdanı taksinin içinde unuttu.

Laleli'den İstanbul Havalimanı'na gitmek için taksiye binen iki Rus turist, para dolu cüzdanı taksinin içinde unuttu. Taksici örnek davranış sergileyerek, havalimanına geri dönse de turistlere yetişemedi. Şoför daha sonra taksici turistleri aldığı otele giderek, onlara ulaşıp parayı havale yoluyla paranın gönderilmesini sağladı.

Turistlere parayı ulaştırmak için mücadele veren taksi sürücüsü Eren Kılıç, o anları cep telefonuyla kaydetti.

İstanbul Laleli'de taksicilik yapan Eren Kılıç, 11 Eylül Cumartesi günü taksi durağının bağlı bulunduğu otelden 2 Rus turisti aracına aldı. Müşterileri İstanbul Havalimanı'na bırakan Kılıç, bir benzin istasyonunda mola verdi. Aracın arka bölümünü kontrol eden Kılıç, paspasın üstünde bir cüzdan unutulduğunu fark etti. İrtibat numarası bulmak için cüzdanı açan taksi sürücüsü, cüzdanda 275 Rus Rublesi, 169 Dolar ve 60 Türk lirası olduğunu gördü.

Tekrar havalimanına gitti

Havalimanına geri dönen taksi sürücüsü, müşterileri bıraktığı yerde bulamadı. Laleli'deki otele geri dönerek durumu otel yetkililerine anlattı. Taksi sürücüsü Kılıç, otel yetkilileri üzerinden müşterilerle irtibata geçerek tekrar havalimanına gitti ama Rus turistlerin uçağı kalkmıştı.

Turistlere unuttukları para havale edildi

Bunun üzerine Taksi sürücüsü Emre Kılıç müşterileri aldığı otele geri döndü. Cüzdanın içinde bulunan paraları tek tek sayan Kılıç, cüzdanı otel yetkililerine teslim etti. Otel yetkilileri de müşterilerle iletişime geçerek parayı kendilerine havale yaptı. Kılıç'ın bu örnek davranışı duraktaki arkadaşları ve otel yetkilileri tarafından takdir gördü.

"Paspasın üzerinde ufak bir el çantası buldum"

Yaşanan olayı anlatan taksi sürücüsü Eren Kılıç, "11 Eylül akşam 08.00 sıralarında Laleli'den otelimizden aldığımız misafirimizi, İstanbul Havalimanına götürdüm. İki tane Rus bayan. Yolcularımı indirip paramı aldıktan sonra, çıkıştaki benzin istasyonuna yöneldim. Aracımın arka koltuğunu sürekli kontrol ediyorum. Misafirimi indirdikten sonra sürekli kontrol ediyorum. Orada da kontrol ederken yerde paspasın üzerinde ufak bir el çantası buldum" dedi.

"Bekledim ama kimse yoktu"

İletişim numarası bulmak için çantayı açan Kılıç, "Çantayı açıp baktığımda, içinde bir miktar döviz olduğunu gördüm. İçinde pasaport vesaire bir şey var mı diye biraz kurcaladım. Oteli aradım direkt. Oteldeki arkadaşlardan turistlerin numarasını öğrenmeye çalıştım. Numaraları olmadığını söylediler. İsimlerini söylediler. Daha sonra bir tur atayım belki indirdiğim noktada beni bekliyorlardır diye düşündüm. Baktım, bekledim kimse yoktu orada" diye konuştu.

"Oraya gittiğimde müşteriler uçağa binip gitmişti"

İstanbul Havalimanı'ndaki polislerden yardım istediğini ifade eden Kılıç, "Sonra orada ki polis arkadaşlara gittim. Belki yardımcı olurlar diye. Anons falan yaparlar diye, çünkü uçaklarının kalkmasına daha vardı. Orada herhangi bir yardımcı olan olmadı. İçeriye kayıp eşya bürosuna bırakmam söylendi. Benim de içim rahat etmedi. Getirip otele bırakmayı düşündüm. Yola çıktım. Buraya geldim. Daha sonra misafirler oteli arıyor. Otelde bana İstanbul Havalimanı'na tekrar gidip parayı teslim etmemi söyledi. Oraya gittiğimde müşteriler uçağa binip gitmişti" şeklinde konuştu.

"Müşteriye de parayı havale ettiler"

Kılıç daha sonra cüzdanı otele getirdiğini söyleyerek "Otele teslim etmem söylendi. Parayı saydım, teslim ettim. Otel yetkilileri misafirle iletişime geçtiler. Ben parayı ilk bulduğumda da otel önünde arkadaşlarla birlikte videoya çektim. Elimde bir şey olsun diye, sonuçta insanız. Zan altında kalmamak için daha sonra da eksikti vesaire sözler söylenmesin diye video çektim. Parayı saydım, aynı şekilde otele teslim ettim. Onlara da video çektirdim. Bende teslim ederken video çektim. Otel sahipleri sonra benim taksi ücretimi verdiler. Müşteriye de parayı havale ettiler" ifadelerini kullandı.

"Çürük elmalar her yerde var"

18 bin tane taksi sürücüsü olduğunu söyleyen Kılıç, "Çoğu insan eskiden bunu meslek olarak yapıyordu. Şu anda geçici olarak boşta kalan insanlar yapıyor. Çürük elmalar her yerde var. 1 kilo çilek alıyorsun. Kurtlu da çıkıyor, düzgün de çıkıyor. Herkesi aynı kefeye koymamak lazım. Bu tarz insanlara taşımacılık kartı verilmemesi lazım" dedi. - İSTANBUL

İstanbul'da taksiciden örnek davranış, para dolu cüzdanı turistlere ulaştırdı
İstanbul'da taksiciden örnek davranış, para dolu cüzdanı turistlere ulaştırdı
İstanbul'da taksiciden örnek davranış, para dolu cüzdanı turistlere ulaştırdı

İstanbul Havalimanı, İstanbul, Taksi, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da taksiciden örnek davranış, para dolu cüzdanı turistlere ulaştırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da taksiciden örnek davranış, para dolu cüzdanı turistlere ulaştırdı - Son Dakika
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