İstanbul'da taksiciler Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için araçlarına bayrak astı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da taksiciler Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için araçlarına bayrak astı - Son Dakika

İstanbul'da taksiciler Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için araçlarına bayrak astı

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çalışan taksiciler, İdlib şehitlerini anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için araçlarına bayrak astı.

İstanbul'da taksiciler Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için araçlarına bayrak astı, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çalışan taksiciler, İdlib şehitlerini anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için araçlarına bayrak astı.

Aracına bayrak asan taksicilerden Hüseyin Karabağ, millet olarak devletin ve askerin yanında olduklarını göstermek için araçlarına bayrak astıklarını söyledi. Vatandaşlardan da çok güzel tepkiler aldıklarını belirten Karabağ, Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini, devletin ve askerin arkasında olduklarını ifade etti.

Taksici Murat Geçer de "Sonuna kadar devam etsinler, millet olarak herkes arkalarında, kesinlikle geri adım atmasınlar." şeklinde konuştu.

Bir seyahatten dönen ve hava alanında taksiye binen tiyatro sanatçısı Ali Poyrazoğlu ise şunları söyledi:

"Hassas günlerden geçiyoruz. Şoför arkadaşların böyle bir şey yapması doğrudur. Neler hissettiklerini göstermek istiyorlar. Bir sanatçı olarak tabii ki savaşın her türlüsüne karşıyım ama mecbur kalındığı zaman biraz bahar temizliği yapmak gerektiğinde harekete geçilmesi zorunlu."

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:10 Kaynak: AA
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