Son Dakika Haberleri: İstanbul'da taksicilere "Son Durak" operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İstanbul'da taksicilere "Son Durak" operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da taksicilere "Son Durak" operasyonu Turistleri dolandıran taksi çetesine operasyon: 23 gözaltı İSTANBUL - Beyoğlu ve Sultanahmet ilçelerinde turistleri dolandıran taksi çetesine operasyon düzenlendi, 23 taksici gözaltına alındı.

İstanbul'da taksicilere "Son Durak" operasyonu
Turistleri dolandıran taksi çetesine operasyon: 23 gözaltı İSTANBUL - Beyoğlu ve Sultanahmet ilçelerinde turistleri dolandıran taksi çetesine operasyon düzenlendi, 23 taksici gözaltına alındı. Dolandırılan kişiler arasında Beşiktaşlı futbolcu Pablo Enzo Roco Roco'nun da olduğu öğrenildi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Beyoğlu ve Sultanahmet ilçelerinde taksilerine binen turistleri dolandıran taksicilere operasyon düzenledi. Artan şikayetler üzerine harekete geçen ekipler, 4 ay süren yoğun fiziki ve teknik çalışmadan sonra düğmeye bastı ve Türkiye'de bir ilk olan operasyonu başlattı. Düzenlenen operasyonla 63 taksiciye nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik, hakaret, taciz, polise mukavemet gibi suçlardan yasal işlem yapılacağı öğrenildi. Öte yandan bir taksicinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten arandığı belirtildi.
Beşiktaşlı Futbolcu Pablo Enzo Roco Roco da dolandırılan isimler arasında
Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Pablo Enzo Roco Roco'nun da dolandırılan isimler arasında olduğunu tespit etti. Beşiktaş'tan taksiye binen futbolcunun Sultanahmet'e geldiğinde taksicinin kendisinden 1000 TL gibi fahiş bir ücret talep ettiği öğrenildi. Beşiktaşlı futbolcuyu dolandıran şahıs da düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Dolandırıcı taksiciler birbirleriyle bağlantılı şekilde çalışıyor
Polisin 4 ay süren çalışmasında, turistleri dolandıran taksicilerin kendi aralarında sürekli olarak iletişim halinde oldukları, ücreti ödememe, fazla bulma konusunda sorun çıkaran yolcuları taksiden indirerek geriden gelen diğer taksiciye bu şekilde yönlendirdikleri öğrenildi.
Düzenlenen operasyonda şu ana kadar 23 taksici gözaltına alınırken, örgüt lideri olduğu belirtilen A.A (56)'nın da gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi. Öte yandan taksicilerin kullandığı araçlar emniyete götürülerek gerekli işlemler yapılmak üzere araçlara el konuldu.
İstanbul'da taksicilere Son Durak operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:22 Kaynak: İHA
Sultanahmet, İstanbul, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



49 ünlü isim, hakim karşısına çıkan Canan Kaftancıoğlu'na destek oldu Sunucu Metin Uca'nın cinsel içerikli film yıldızını kullanarak yaptığı paylaşıma tepki yağdı Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco'yu dolandıran şüpheli taksici yakalandı ABD'li oyuncu Steven Seagal Türkiye'de

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 20:50:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da taksicilere "Son Durak" operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]