İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı

27.04.2022 11:54
İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı

İstanbul'da taksileri denetleyen polis ekipleri, kurallara uymayan sürücülere ceza kesti.

İstanbul'da taksileri denetleyen polis ekipleri, kurallara uymayan sürücülere ceza kesti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Vatan Caddesi'nde oluşturulan kontrol noktasında taksicileri denetledi.

Araçları durdurarak sürücülerin belgelerini inceleyen ekipler, taksi şoförlerinin emniyet kemeri takıp takmadıklarını, taksimetre açıp açmadıklarını ve trafik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.

Denetimler sırasında belgeleri eksik olan ve kurallara uymayan bazı sürücülere cezai işlem uygulandı.

Uygulama sırasında havalimanına götürmek için aracına aldığı Kanadalı turistlerle 300 liraya anlaşan ve taksimetre açmayan bir sürücüye 888 lira ceza kesildi.

Emniyet kemeri takmayan 6 taksiciye de 196'şar liradan toplam bin 176 lira, cep telefonuyla konuşan bir şoföre ise 427 lira ceza yazıldı.

İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı
İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı
İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı
İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı

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Vatan Caddesi, İstanbul, Taksi, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika
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